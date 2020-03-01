В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в инфекционной больнице номер 1 с подозрением на коронавирус находится гражданин по имени Давид Беров.

РФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом

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