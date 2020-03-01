Происшествия
Спорт-ЭкспрессРФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом
В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в инфекционной больнице номер 1 с подозрением на коронавирус находится гражданин по имени Давид Беров.
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Происшествия
Власти Москвы подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус
В настоящее время в московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус, однако подтвержденных случаев заболевания в городе не было, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2 (1-й тайм)
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
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Китай обнародовал результат вскрытия первого умершего от коронавируса
После вскрытия первого умершего от нового вируса COVID-19 ученые из КНР пришли к выводу, что коронавирус в основном поражает легкие, сообщает South China Morning Post.
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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
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Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
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Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине
Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина.
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Панихида в память о псковских десантниках прошла в Москве
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Авторы Star Citizen представили систему выживания
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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование убийства Листьева
Армия и оружие
Американский авианосец вошел в Средиземное море
Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
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Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников
С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
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«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет
Специалисты озвучили основные признаки снижения иммунной активности. В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет.
Армия и оружие
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии
Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Политика
На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара открыла для мигрантов границу с Европой, страну уже покинули более 18 тысяч человек.
Футбол
«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии
Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).
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Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
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Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.
Политика
Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было
Ничего другого, заявил Помпео, в тексте документа не содержится. "Никаких тайных договоренностей нет", — подчеркнул Госсекретарь.
Политика
Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Политика
Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»
В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.