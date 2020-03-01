Происшествия

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом

В РФС распространили заявление по поводу того, что один из сотрудников организации может носить коронавирусную инфекцию. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в инфекционной больнице номер 1 с подозрением на коронавирус находится гражданин по имени Давид Беров.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

РФС прокомментировал информацию о госпитализации своего сотрудника в Москве с коронавирусом

Sport24.ru10:20

В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике

Чемпионат10:27

РФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом

Спорт-Экспресс11:31

В Москве госпитализировали футболиста любительской лиги, у него подозревают коронавирус

Sport.ru10:14

Сотрудник РФС находится в больнице после возвращения из Италии

News.ru10:49

Коронавирус подозревают у госпитализированного в больницу Москвы пациента

Телеканал 360°11:49

РФС: нахождение нашего сотрудника в стационаре является профилактическим, и речь не идет о какой-либо вирусной инфекции

ODDS.ru11:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Газета.Ru 09:04
Игры

Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?

История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Cyber.sports.ru вчера в 13:49
Происшествия

Власти Москвы подтвердили наличие пациента с подозрением на коронавирус

В настоящее время в московской больнице находится пациент с подозрением на коронавирус, однако подтвержденных случаев заболевания в городе не было, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Интерфакс 11:50
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2 (1-й тайм)

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
Soccer.ru вчера в 03:31
Общество

Китай обнародовал результат вскрытия первого умершего от коронавируса

После вскрытия первого умершего от нового вируса COVID-19 ученые из КНР пришли к выводу, что коронавирус в основном поражает легкие, сообщает South China Morning Post.
Live24 вчера в 01:45
Футбол

«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера

Встреча 24-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Баварией» прерывалась на 12 минут из-за неподобающего поведения болельщиков мюнхенского клуба.
ProstoProSport вчера в 15:12
Политика

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
РБК 11:37
Политика

Джо Байден выиграл праймериз в Южной Каролине

Джозеф Байден с большим отрывом выиграл праймериз в штате Южная Королина.
REGNUM 03:11
Футбол

«Вулверхэмптон» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Lenta.ru 11:00
Общество

Панихида в память о псковских десантниках прошла в Москве

Пятый канал 27 февраля в 11:30
Игры

Авторы Star Citizen представили систему выживания

Игромания.ру 10:56
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Армия и оружие

Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама

Зенитные установки сирийской армии ведут интенсивный огонь в районе Хамы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:40
Общество

Собчак, Пивоваров и Чепель потребовали возобновить расследование убийства Листьева

Газета.Ru 11:44
Армия и оружие

Американский авианосец вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
РИА Новости 02:07
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников

С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
News.ru 10:19
Хоккей

«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ

Metaratings 08:50
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет

Специалисты озвучили основные признаки снижения иммунной активности. В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет.
Piter.tv 02:54
Армия и оружие

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии

Эксперты объяснили недостатки ракетного комплекса «Панцирь» в Сирии. Он не отвечает заявленным характеристикам.
Ferra 07:07
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи сирийских беженцев

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара открыла для мигрантов границу с Европой, страну уже покинули более 18 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 07:22
Футбол

«Аталанта» забила семь голов в ворота «Лечче» в чемпионате Италии

Встреча в Лечче завершилась со счетом 7:2. У "Аталанты" хет-трик оформил Дуван Сапата (22-я, 54-я и 62-я минуты), по голу забили Йосип Иличич (47), Луис Мурьель (87) и Руслан Малиновский (90+1), также в свои ворота мяч отправил игрок хозяев Джулио Донати (17).
РИА Новости 11:13
Здоровье

Глава Минздрава не нашел смысла в проверке всех россиян на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что каждому заболевшему в России нет смысла проверяться на возможное инфицирование коронавирусом.
Интерфакс 02:44
Политика

Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам

С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.
BFM.ru 08:57
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Политика

Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было

Ничего другого, заявил Помпео, в тексте документа не содержится. "Никаких тайных договоренностей нет", — подчеркнул Госсекретарь.
Вести.Ru 11:44
Политика

Пушков прокомментировал отказ Украины праздновать День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ украинских властей от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru вчера в 08:21
Политика

Россия и Украина обсудили обмен в формате «всех на всех»

В ходе встречи стороны обсудили вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 08:58
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное