Пресс-служба Российского футбольного союза выступила с заявлением по поводу ситуации с госпитализацией одного из своих сотрудников в столичную больницу.

с чего всё началось

В Москве госпитализирован вернувшийся из Италии сотрудник Российского футбольного союза (РФС). Сейчас он находится в одной из столичных больниц. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что у мужчины выявили коронавирус.

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