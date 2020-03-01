Происшествия

НТВНТВСотрудник РФС госпитализирован после возвращения из Италии

В Москве госпитализирован вернувшийся из Италии сотрудник Российского футбольного союза (РФС). Сейчас он находится в одной из столичных больниц. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что у мужчины выявили коронавирус.
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с чего всё началось

РФС прокомментировал информацию о госпитализации своего сотрудника в Москве с коронавирусом

Пресс-служба Российского футбольного союза выступила с заявлением по поводу ситуации с госпитализацией одного из своих сотрудников в столичную больницу.
Sport24.ru10:20

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РФС прокомментировал информацию о госпитализации своего сотрудника в Москве с коронавирусом

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Сотрудник РФС находится в больнице после возвращения из Италии

News.ru10:49

РФС отреагировал на информацию о госпитализации сотрудника из-за коронавируса

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Сотрудник РФС госпитализирован после возвращения из Италии

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С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

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Авианосец США вошел в Средиземное море

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Газета.Ru 12:42
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Новое шоу Собчак «Док-ток» не понравилось зрителям

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Скончалась народная артистка Мария Антонова

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В Подмосковье мужчина со своей дочерью погибли от оборвавшегося троса

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Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
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Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)

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Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
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Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
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Политика

Эрдоган: Турция открыла границы для прохода в ЕС беженцев из Сирии

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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»

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В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

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Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
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