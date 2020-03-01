Происшествия
НТВСотрудник РФС госпитализирован после возвращения из Италии
В Москве госпитализирован вернувшийся из Италии сотрудник Российского футбольного союза (РФС). Сейчас он находится в одной из столичных больниц. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что у мужчины выявили коронавирус.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Пресс-служба Российского футбольного союза выступила с заявлением по поводу ситуации с госпитализацией одного из своих сотрудников в столичную больницу.Sport24.ru10:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:01, Ашберн
Общество
В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
Папа римский пропустит мероприятие из-за простуды
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Хоккей
Панарин обновил личный рекорд по очкам в сезоне
Экономика
«Рождаемость» бурятского бизнеса превысила «смертность»
Практически во всех регионах РФ в 2019 году количество закрывшихся бизнесов превысило число открывшихся.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Армия и оружие
В Идлибе Турция сбила два сирийских самолета
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Гаджеты
Опубликован список смартфонов, которые получат MIUI 12
Список смартфонов, которые обновят до MIUI 12 очень большой и в нем более 40 моделей.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Политика
Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой
В настоящий момент лидер Турции делает в отношениях с Россией ошибку за ошибкой, и неясно что это — неряшливость или какие-то намерения.
Футбол
Реал — Барселона 0:0 (1-й тайм)
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Политика
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
Политика
Эрдоган: Турция открыла границы для прохода в ЕС беженцев из Сирии
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Происшествия
Производитель сухого льда объяснил смерть людей в московской бане
Футбол
Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»
Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Общество
В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу
В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
Авто
В России доступен для заказа новый Geely Coolray
Новый Geely Coolray в вариации Flagship Sport получит крышу черного цвета, спортивный спойлер, а также черные накладки для боковых зеркал в стиле «карбон».
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Политика
В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы
Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.