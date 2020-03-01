Происшествия
НТВСотрудник РФС госпитализирован после возвращения из Италии
В Москве госпитализирован вернувшийся из Италии сотрудник Российского футбольного союза (РФС). Сейчас он находится в одной из столичных больниц. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что у мужчины выявили коронавирус.
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Футбол
«Шахтер» прервал 48-матчевую серию без поражений в чемпионате Украины
Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
"Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Экономика
Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ
«Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Общество
Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей
Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море
Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Происшествия
Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены
Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Технологии
Крупное обновление Windows 10 доступно для скачивания в виде образа
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для крупного обновления актуальной операционной системы (ОС) Windows 10.
Шоу-бизнес
Успенская восхитила фанатов потрясающей фигурой в мини-платье
Поклонников восхитил и наряд певицы, и её стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Происшествия
Украинца с поддельным удостоверением ФСБ арестовали в Петербурге
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ и оружием.
Футбол
Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2
«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
Футбол
Евсеев: «Уфа» проиграла потому, что «Краснодар» забил два мяча
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:2).
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Общество
СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США
Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
Происшествия
Популярного блогера-гея избили в Москве
Здоровье
ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Общество
Выросло число погибших от коронавируса в Италии
Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.