Происшествия

НТВНТВСотрудник РФС госпитализирован после возвращения из Италии

В Москве госпитализирован вернувшийся из Италии сотрудник Российского футбольного союза (РФС). Сейчас он находится в одной из столичных больниц. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что у мужчины выявили коронавирус.
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РФС прокомментировал информацию о госпитализации своего сотрудника в Москве с коронавирусом

Sport24.ru10:20

В РФС опровергли информацию о заразившемся коронавирусом сотруднике

Чемпионат10:27

РФС отрицает, что его сотрудник болен коронавирусом

Спорт-Экспресс11:31

Коронавирус подозревают у госпитализированного в больницу Москвы пациента

Телеканал 360°11:49

Сотрудник РФС находится в больнице после возвращения из Италии

News.ru10:49

Сотрудник РФС госпитализирован после возвращения из Италии

НТВ11:20

РФС сообщил, что один из сотрудников госпитализирован с подозрением на коронавирус

ProstoProSport11:53
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Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Газета.Ru 09:04
Футбол

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Донецкий "Шахтер" проиграл "Ворксле" в матче 20-го тура чемпионата Украины со счетом 0:1.
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"Сочи" уступил тульскому "Арсеналу" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:06
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Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
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Экономика

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Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
Общество

Путин подписал закон с «антиотмывочными» нормами проведения лотерей

Закон, приводящий нормы о лотереях к «антиотмывочному» законодательству, подписал президент России Владимир Путин.
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Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Футбол

Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:51
Происшествия

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 28 февраля в 00:41
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

Трое журналистов «Sputnik Турция» освобождены

Задержанные в Анкаре три журналиста «Sputnik Турция» освобождены. Турецкая прокуратура не нашла в их действиях состава преступления.
BFM.ru 09:20
Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Технологии

Крупное обновление Windows 10 доступно для скачивания в виде образа

Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для крупного обновления актуальной операционной системы (ОС) Windows 10.
Live24 28 февраля в 08:05
Шоу-бизнес

Успенская восхитила фанатов потрясающей фигурой в мини-платье

Поклонников восхитил и наряд певицы, и её стройная фигура. «Любовь, какая вы роскошная женщина», прокомментировали фанаты.
News.ru вчера в 18:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
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«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 08:39
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

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Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
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Происшествия

Украинца с поддельным удостоверением ФСБ арестовали в Петербурге

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ и оружием.
Gazeta.SPb 06:21
Футбол

Астон Вилла — Манчестер Сити 1:2

«Манчестер Сити» взял верх над «Астон Виллой» в финале Кубка английской футбольной лиги.
RT на русском 13:22
Футбол

Евсеев: «Уфа» проиграла потому, что «Краснодар» забил два мяча

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (0:2).
Чемпионат 11:09
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Общество

СМИ узнали о выплате Тиньковым £20 млн залога по спору с налоговой США

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express.
РБК 11:22
Происшествия

Популярного блогера-гея избили в Москве

Lenta.ru 12:40
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Rambler News Service 28 февраля в 14:42
Общество

Выросло число погибших от коронавируса в Италии

Общее число людей, которые в Италии заражены коронавирусом на сегодня, составляет 1577.
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
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