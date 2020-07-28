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Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии

Неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Правоохранитель скончался от полученных ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии

НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.
РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

Коммерсантъвчера в 15:54
РЕН ТВ

Кадры с места убийства росгвардейца в Ингушетии

РЕН ТВвчера в 14:58
Известия

В Ингушетии неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии

Известиявчера в 15:26
Ингушетия/ГIалгIайче

В Ингушетии неизвестные расстреляли автомашину сотрудника правоохранительных органов, он погиб

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 15:03
Lenta.ru

Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии

Lenta.ruвчера в 15:56
ТАСС

Источник: силовики ищут трех человек за обстрел автомобиля росгвардейца в Ингушетии

ТАССвчера в 16:44
Пятый канал

Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

Пятый каналвчера в 15:17

FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.
FT назвала возможную стоимость вакцины от коронавируса в США
РИА Новости17:59
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Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:56

Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

Бутырский районный суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении Марии Хачатурян, которую на момент убийства отца признали невменяемой, отказался возвращать дело в Генпрокуратуру России.
РБКвчера в 15:43
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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади рано утром в среду выпустил указ о назначении губернатором Адена одного из лидеров сепаратистского Переходного совета Южного Йемена Ахмеда Хамида Лемлиса, сообщил телеканал "Аль-Джазира".
РИА Новости21:05
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБКвчера в 11:09
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На Байконуре установили на старт «Протон-М» с двумя спутниками связи

Ракету "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-80" и "Экспресс-103" утром в воскресенье вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает "Роскосмос".
РИА Новости26 июля в 03:42
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъвчера в 15:07
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