Происшествия
РБКВ Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом РБК сообщили в управления Росгвардии по региону.
Читать в источнике
Оценить106
с чего всё началось
НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.РИА Новости15:41
Подробнее о событии
Показать все источники
В Ингушетии неизвестные расстреляли автомашину сотрудника правоохранительных органов, он погиб
Ингушетия/ГIалгIайче15:03
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:34, Ашберн
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Три новых случая опасного коронавируса выявлено в Севастополе
После выздоровления выписано ещё 12 человек. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 339 человек.
ForPost 04:51
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Политика
Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан
Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbes 02:37
Общество
Брянские семьи, имеющие детей, в августе получат по 10 тысяч рублей
Труд (Клинцовский район) 10:06
Футбол
Моратти о возможном переходе Месси в «Интер»: Иногда мечты сбываются
Экс президент «Интера» Массимо Моратти высказался о возможном трансфере 33-летнего Лионеля Месси в миланский клуб.
Спорт день за днем 15:55
Экономика
В Минтруде пообещали обеспечить пенсионерам реальный рост выплат
В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что размер выплат, предназначенных для пенсионеров, определяет не указ, а Федеральный закон 350-ФЗ, по которому в период с 2021 по 2024 год индексация окажется выше уровня прогнозируемой инфляции.
Дни24 05:25
Кино
Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров.
Mockva.ru 12:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Наргиз умер в возрасте 54 лет
Экспресс газета 14:00
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда
Краснодарский краевой суд уволил Елену Хахалеву на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий за дисциплинарные проступки.
Life.ru 08:31
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ротором» в первом туре нового сезона РПЛ
Расписание 1-го тура РПЛ-2020 / 21 (8-11 августа): "Тамбов" – "Ростов" "Рубин" – "Локомотив" "Уфа" – "Краснодар" "Арсенал" – "Ахмат" "Урал" – "Динамо" "Химки" – ЦСКА "Ротор" – "Зенит" "Спартак" – "Сочи" Букмекеры оценили шансы "Зенита" сделать золотой дубль в сезоне-2020 / 21 Алекперов не войдет в совет директоров "Спартака" в 2020 году Матвеев утвержден в должности главного тренера "Урала"
Metaratings 09:12
Футбол
Клопп получил приз имени Фергюсона как лучший тренер сезона АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим в АПЛ по итогам сезона-2019/20.
Бомбардир.ру вчера в 15:41
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com 26 июля в 02:19
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
Здоровье
В Госдуме прокомментировали ситуацию с курением в России
Член комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач России Николай Герасименко прокомментировал ситуацию с курением в стране.
RT на русском 16:04
Шоу-бизнес
После скандала с Барановской Айзу Анохину убрали из нового шоу
Paparazzi.ru 14:35
Политика
В Киеве переименовали улицу Российскую
В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Технологии
Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
РИА Новости 12:42
Происшествия
Капитан вооруженных сил Украины покончил с собой
В украинском городе Кропивницкий капитан ВСУ покончил с собой. Это случилось в лесополосе города.
Московский Комсомолец 12:21
Политика
США намерены усиливать санкционное давление на Венесуэлу
Вашингтон, 28 июля 2020, 21:59 — REGNUM Вашингтон намерен усиливать санкционное давление на власти Венесуэлы и президента республики Николаса Мадуро.
REGNUM 14:59
Политика
Кремль ответил на предложение Киева вернуть российских военных в СЦКК
В Кремле прокомментировали предложение Киева о возвращении российских военных в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе.
ИА Новороссия 07:29
Политика
Британцы восхитились мощью российского флота после парада на День ВМФ
Кадры с парадов попали в британское издание Daily Mail, а авторы сопроводительной статьи отметили, что была показана вся мощь российского флота.
Невские Новости вчера в 04:37
Экономика
«Российский феномен». Эксперты о рисках ослабления рубля в августе
Эксперты рассказали «РБК Инвестициям», почему так происходит и что может обрушить курс рубля в 2020 году.
РБК вчера в 13:52
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия
В Смоленске кран рухнул на строящийся дом
"На стройке на Шевченко светящийся кран сломался пополам и рухнул на дом", -сообщила подписчица сообщества Вконтакте "Важное в Смоленске".
Readovka67.ru 12:03