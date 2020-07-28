НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.

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Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом РБК сообщили в управления Росгвардии по региону.

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

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