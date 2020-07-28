Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В Ингушетии разыскивают неизвестных, расстрелявших легковой автомобиль неподалеку от федеральной трассы «Кавказ». В автомобиле было найдено тело сотрудника правоохранительных органов. По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах региона, погибший был старшим лейтенантом Росгвардии.В источнике
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В Ингушетии неизвестные расстреляли автомашину сотрудника правоохранительных органов, он погиб
Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 15:03