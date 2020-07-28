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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В Ингушетии разыскивают неизвестных, расстрелявших легковой автомобиль неподалеку от федеральной трассы «Кавказ». В автомобиле было найдено тело сотрудника правоохранительных органов. По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах региона, погибший был старшим лейтенантом Росгвардии.В источнике
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РБК

В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии

РБКвчера в 15:46
РИА Новости

В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии

РИА Новостивчера в 15:41
Пятый канал

Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

Пятый каналвчера в 15:17
Ингушетия/ГIалгIайче

В Ингушетии неизвестные расстреляли автомашину сотрудника правоохранительных органов, он погиб

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 15:03
ТАСС

Источник: силовики ищут трех человек за обстрел автомобиля росгвардейца в Ингушетии

ТАССвчера в 16:44
РЕН ТВ

Кадры с места убийства росгвардейца в Ингушетии

РЕН ТВвчера в 14:58
Известия

В Ингушетии неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии

Известиявчера в 15:26
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Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили23:11
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Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъвчера в 15:07
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Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша побоялась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстоянии 80 километров от Калининградской области, и в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ruвчера в 17:09
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия19:56
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