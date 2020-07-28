Происшествия
КоммерсантъСотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии
В Ингушетии разыскивают неизвестных, расстрелявших легковой автомобиль неподалеку от федеральной трассы «Кавказ». В автомобиле было найдено тело сотрудника правоохранительных органов. По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах региона, погибший был старшим лейтенантом Росгвардии.
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НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.РИА Новости15:41
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В Ингушетии неизвестные расстреляли автомашину сотрудника правоохранительных органов, он погиб
Ингушетия/ГIалгIайче15:03
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Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в Китай может быть связана не с ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а китайско-индийским приграничным конфликтом, сообщает Defence24.
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В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
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Размер экрана нового IPhone 12 составляет 5,4. Дисплей оборудован огромным вырезом для камеры TrueDepth, которая использует функцию распознавания лица Face ID, что по-прежнему огорчает большинство фанатов яблочного смартфона.
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Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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РБК вчера в 07:47
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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Общество
Глава Минприроды поддержал ликвидацию мусоропроводов в жилых домах
В середине июня стало известно, что Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества обратились к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с предложением о закрытии и консервации всех уже существующих мусоропроводов в жилых домах.
РБК 10:35
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ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ 17:19
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FlyToMoon обыграла ViKin.gg и выбила команду с OGA Dota PIT 2020
В матче первого раунда нижней сетки на OGA Dota PIT 2020 встречались FlyToMoon и ViKin.gg.
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Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
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Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
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Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
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Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
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Армия и оружие
«Армия-2020» станет масштабной демонстрацией успехов и перспектив
Красная звезда 17:03
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Китай стал крупнейшим импортером российского мяса
Коммерсантъ вчера в 20:15
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Продление выплат, ограничения и здоровье Путина: важная информация к этому часу
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КТВ-Луч 16:04
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Evo-rus.com вчера в 06:05