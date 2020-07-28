НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.

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В Ингушетии разыскивают неизвестных, расстрелявших легковой автомобиль неподалеку от федеральной трассы «Кавказ». В автомобиле было найдено тело сотрудника правоохранительных органов. По данным источника «Интерфакса» в силовых структурах региона, погибший был старшим лейтенантом Росгвардии.

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

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