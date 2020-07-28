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Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии

Неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Правоохранитель скончался от полученных ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Ингушетии убили сотрудника Росгвардии

НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.
РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

Коммерсантъвчера в 15:54
ТАСС

Источник: силовики ищут трех человек за обстрел автомобиля росгвардейца в Ингушетии

ТАССвчера в 16:44
Пятый канал

Проехал 200 метров и умер: подробности расстрела росгвардейца в Ингушетии

Пятый каналвчера в 15:17
Ингушетия/ГIалгIайче

В Ингушетии неизвестные расстреляли автомашину сотрудника правоохранительных органов, он погиб

Ингушетия/ГIалгIайчевчера в 15:03
Lenta.ru

Стали известны подробности нападения на сотрудника Росгвардии в Ингушетии

Lenta.ruвчера в 15:56
РЕН ТВ

Кадры с места убийства росгвардейца в Ингушетии

РЕН ТВвчера в 14:58
Известия

В Ингушетии неизвестные расстреляли сотрудника Росгвардии

Известиявчера в 15:26

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
РИА Новости19:56
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Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал в Twitter свою налоговую декларацию за 2019 год после того, как журналистка телеканала Russia Today Екатерина Винокурова пообещала раскрыть размер своей зарплаты, если оппозиционер назовет свою.
РБКвчера в 11:09
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Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей19:41
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
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СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
ТАСС19:33

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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