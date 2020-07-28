НАЛЬЧИК, 28 июл — РИА Новости. Сотрудника вневедомственной охраны нашли мертвым в машине в Сунженском районе Ингушетии, сообщило региональное управление Росгвардии.

с чего всё началось

Неизвестные обстреляли из автоматического оружия автомобиль сотрудника Росгвардии в Ингушетии. Правоохранитель скончался от полученных ранений, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии

Происшествия Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове. 40

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике. 133

Экономика Россия решила ужесточить санкции против Украины В Госдуму внесли законопроект о введении санкций против компаний, доля в которых более чем на 25% принадлежит гражданам Украины из черного списка. 219

Политика ВШЭ ответила профессору Гусейнову докладом об оправдании терроризма Ранее ВШЭ обещала дать правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова, которое многие расценили как оправдание терроризма.

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра. 608

Происшествия Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета Областная прокуратура и региональное УФСБ проверили законность расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта Культура .

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,5K

Армия и оружие ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 294

Футбол Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!» Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.

Футбол «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 171

Общество Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение суда Евросоюза Оператор «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG — обжаловал решение суда Евросоюза, который отказал в рассмотрении иска компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода. 34

Футбол В контракте Гайча с ЦСКА прописана сумма отступных в 30 млн евро В контракте аргентинского новичка ЦСКА Адольфо Гайча прописана сумма отступных, заплатив которую, его сможет выкупить любой клуб независимо от позиции армейцев.