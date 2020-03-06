Общество
Lenta.ruРаскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
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с чего всё началось
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, в интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованному на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:35
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