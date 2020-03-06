Политика

ИзвестияИзвестияСотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Собеседник агентства рассказал, что за подготовкой операции стояла девушка-агент, вошедшая в окружение комбата. Сугерей добавил, что организовал прикрытие. По его словам, девушка заложила взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда Толстых пришел в свой кабинет.
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СБУ открестилась от раскрывшего подробности убийства Гиви агента

Lenta.ru07:27

На Украине раскрыли детали убийства комбата ДНР Гиви

RT на русском06:02

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

РИА Новости02:51

СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

Известия06:05

Не служил такой: СБУ открестилась от теракта в Донбассе

Царьград07:03

СБУ опровергла, что рассказавший про спецоперацию в ДНР Сугерей был ее сотрудником

ТАСС06:54

Агент СБУ рассказал, как лидера ополчения ДНР убили с помощью девушки

URA.Ru00:24
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Футбол

Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
RT на русском 04:54
Авто

На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Автоновости дня 02:50
Общество

Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы

По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Ведомости вчера в 18:34
Общество

Следствие объяснило блокировку счетов Навального тем, что он сторонник «штаба Навального»

Согласно документам, счета были заблокированы из-за того, что Навальный и его родственники являются сторонниками «штаба Навального» и могут быть причастны «к легализации денежных средств, приобретенных преступных путем».
Дождь 11:35
Энергетика

В Вене прошло заседание ОПЕК+ по коронавирусу

На самом заседании определяется реакция ОПЕК+Россия на уменьшение спроса на нефть из-за вспышки коронавируса (РБК).
Вечерний курьер 14:53
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Известия 03:52
Общество

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
РИА Новости 11:51
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК 14:07
Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

Кавказский узел 04:34
Хоккей

Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 23:48
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

В пятницу, 6 марта, стало известно, что президент Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что поправки в Конституцию России на данный момент сильно востребованы.
Форпост Северо-Запад 00:27
Авто

В России уже появился внедорожник Haval H5

Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Тарантас Ньюс вчера в 00:53
Общество

Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа

Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
РБК 12:18
Общество

«Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай, Италию, Корею и Вьетнам

Авиакомпания "Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса из-за коронавируса.
Москва 24 14:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 вчера в 11:57
Политика

Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Российская газета вчера в 07:30
Футбол

Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ

Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства.
Pravda.Ru 09:36
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Аргументы и Факты 06:20
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Происшествия

Девочку, похищенную в Костромской области, нашли в диване

Квартиру обыскали и нашли девочку в отсеке для белья внутри дивана.
НТР 24 09:18
Авто

В феврале российский авторынок сократился на 2,2%

У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
RuNews24.ru 03:25
Происшествия

Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек

Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
REGNUM 10:33
Общество

В России изменили процедуру прохождения техосмотра

Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Вести.Ru 08:01
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Политика

Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Ведомости 14:10
Футбол

«С ним было сложно играть». Футболист «Гэлакси» рад уходу Ибрагимовича

Матч ТВ 15:35
Музыка

Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения

Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
iReactor 13:00
Происшествия

В Химках загорелось здание школы бокса

В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.
РБК 14:44
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