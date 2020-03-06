Политика
ИзвестияСотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
Собеседник агентства рассказал, что за подготовкой операции стояла девушка-агент, вошедшая в окружение комбата. Сугерей добавил, что организовал прикрытие. По его словам, девушка заложила взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда Толстых пришел в свой кабинет.
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Футбол
Семак высказался о ситуации с местом проведения матча со «Спартаком» в Кубке России
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России по футболу с московским «Спартаком».
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Общество
Олегу Тинькову грозит до шести лет американской тюрьмы
По каждому из двух пунктов обвинения Тинькову грозит максимальное наказание до трех лет тюрьмы, указывает минюст.
Общество
Следствие объяснило блокировку счетов Навального тем, что он сторонник «штаба Навального»
Согласно документам, счета были заблокированы из-за того, что Навальный и его родственники являются сторонниками «штаба Навального» и могут быть причастны «к легализации денежных средств, приобретенных преступных путем».
Энергетика
В Вене прошло заседание ОПЕК+ по коронавирусу
На самом заседании определяется реакция ОПЕК+Россия на уменьшение спроса на нефть из-за вспышки коронавируса (РБК).
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Общество
Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности
Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
Общество
В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом
Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Хоккей
Сергачёв подрался с игроком «Монреаля» в матче НХЛ
Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв подрался с защитником «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
В пятницу, 6 марта, стало известно, что президент Владимир Путин на встрече с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что поправки в Конституцию России на данный момент сильно востребованы.
Авто
В России уже появился внедорожник Haval H5
Новый кроссовер Haval H5 станет возрождённой версией ранее популярного на нашем рынке внедорожника Great Wall Hover H5.
Общество
Оператор предупредил о риске оставить Киев без газа
Столица Украины может полностью остаться без газа из-за того, что компания «Киевгаз» не подписала договор на транспортировку топлива с ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).
Общество
«Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай, Италию, Корею и Вьетнам
Авиакомпания "Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Футбол
Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ
Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Происшествия
Девочку, похищенную в Костромской области, нашли в диване
Квартиру обыскали и нашли девочку в отсеке для белья внутри дивана.
Авто
В феврале российский авторынок сократился на 2,2%
У лидера российского авторынка – АвтоВАЗа, снизились продажи на 7%. У лидера продаж среди иномарок – компании Kia, также снижение продаж на 4%. В плюсе оказались модели Hyundai, Renault, Toyota, Volkswagen.
Происшествия
Количество погибших при нападении в Кабуле достигло 29 человек
Число жертв нападения в Кабуле на мероприятие с участием премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, увеличилось до 29 погибших, сообщает 6 марта телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны.
Общество
В России изменили процедуру прохождения техосмотра
Ранее предполагалось, что каждую машину будут фотографировать трижды - до, во время и после техосмотра, причем на изображениях должны быть хорошо различимы модель, цвет кузова и номер конкретного автомобиля.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Политика
Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.
Музыка
Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения
Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
Происшествия
В Химках загорелось здание школы бокса
В подмосковных Химках вечером 6 марта произошел пожар в трехэтажном здании на ул. Репина, 6. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.