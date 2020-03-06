Общество

ИзвестияИзвестияСотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Собеседник агентства рассказал, что за подготовкой операции стояла девушка-агент, вошедшая в окружение комбата. Сугерей добавил, что организовал прикрытие. По его словам, девушка заложила взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда Толстых пришел в свой кабинет.
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СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника

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СМИ: командир батальона «Сомали» Гиви был убит в результате операции СБУ

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В СБУ раскрыли подробности убийства комбата ДНР Гиви

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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении учениц секции по каратэ, передает "Интерфакс".
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Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию.
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Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

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Внешний вид Меган Маркл во время первого появления в Лондоне без королевского титула высмеяли в сети. Ее фотографии публикует Daily Mail.
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Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
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Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ назвать его мразью

Телеведущий Владимир Соловьев поблагодарил юмориста Сергея Светлакова за то, что тот отказался назвать его мразью в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

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Террорист-смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе

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Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
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Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные при карантине

Если человек оказался на больничном из-за карантина, то ему оплатят отсутствие на работе как при болезни.
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Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
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В результате атаки на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, ранены 18 человек.
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Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
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Режим повышенной готовности по коронавирусу ввели в Москве

В Москве вводят режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, будут усилены и введены дополнительные меры по предотвращению распространения заболевания, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Сын Высоцкого не оценил рекламу ФБР с портретом отца

Актер Никита Высоцкий прокомментировал решение ФБР использовать в рекламе портрет его отца Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя".
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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