Общество

ИзвестияИзвестияСотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия04:30

СМИ: командир батальона «Сомали» Гиви был убит в результате операции СБУ

ТАСС03:46

Агент СБУ рассказал, как лидера ополчения ДНР убили с помощью девушки

URA.Ru00:24

Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви

РИА Новости02:51

Убийство Гиви - акт государственного терроризма. И Украина это признала - военкор Коц

Царьград02:10

В СБУ раскрыли подробности убийства комбата ДНР Гиви

РЕН ТВ03:25

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Lenta.ruвчера в 23:35
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Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
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Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Ранее госбюро Украины рассказало о шестичасовом допросе Порошенко. Известно, что в отношении Порошенко и его окружения расследуется 13 дел.
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МИД назвал «пантомимой» «День сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».
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Два горняка погибли при выбросе метана на шахте в Коми

На шахте "Воркутинская" в республике Коми произошел выброс метана. В результате на поверхность вывели 104 человека - двое горняков погибли.
Газета.Ru 02:06
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
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Клишас: поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Ранее газета «Ведомости» писала, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не был включён в проект поправок к Конституции, поскольку ряду чиновников пришлось бы отказаться от неё или уйти со своих должностей.
RT на русском 04:44
Общество

В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

В Госдуме во втором чтении внесли поправки в законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Век 04 марта в 03:33
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Биатлон

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском на чемпионате мира по биатлону у российского спортсмена Александра Логинова.
Известия 03:28
Происшествия

В Хабаровском крае нашли пропавший 33 года назад самолёт

REGNUM 00:19
Общество

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане был выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Газета.Ru 04:24
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Космос

Blue Origin показала головной обтекатель будущей ракеты New Glenn

Популярная механика вчера в 02:55
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 00:49
Общество

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Дождь вчера в 13:35
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Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
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В прокат выходит анимационный фильм «Вперёд»

На российские экраны полнометражный мультфильм «Вперёд» выходит 5 марта.
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В Крыму заявление премьера Украины о поставках воды сочли провокацией

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал провокационным заявление премьер-министра Украины о возможности возобновления поставок днепровской воды в Крым.
РИА Новости 04:20
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Канадцы создали светящуюся и не боящуюся воды ткань

Канадские инженеры создали тонкую двуслойную нейлоновую ткань, способную светиться под действием электричества.
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Петербургская группа Little Big отправится на «Евровидение»

Новости Калининского района Санкт-Петербурга 03 марта в 05:50
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Кикнадзе: в «Локомотиве» было восемь кандидатов на позицию нападающего

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, как клуб пытался приобрести форварда перед закрытием зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:37
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
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В Москве работнице по ошибке перевели два миллиона

В одном из магазинов столицы работнице по ошибке начислили аванс почти в два миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
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Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
RT на русском 02:50
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В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 196 человек, сообщил институт Роберта Коха во вторник.
РИА Новости 03 марта в 12:22
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Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
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HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
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С марта дилеры начнут ставить на учет новые автомобили

В первый месяц весны все крупные дилерские центры начнут регистрировать новые автомобили.
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Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
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