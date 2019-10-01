Происшествия
Газета.RuСотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС. Как пояснил источник, полковник Владислав Капустин умер в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского.
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Полковник Владислав Капустин вышел к заявителям для организации их личного приема. В этот момент мужчина нанес удар ножом в спину нашему офицеру, сотрудник ведомства был незамедлительно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Наш товарищ скончался, не приходя в сознание.
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Происшествия
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Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
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Локомотив — Атлетико 0:2
В Москве проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и мадридским "Атлетико".
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США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
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