Происшествия
Газета.RuСотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС. Как пояснил источник, полковник Владислав Капустин умер в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского.
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Полковник Владислав Капустин вышел к заявителям для организации их личного приема. В этот момент мужчина нанес удар ножом в спину нашему офицеру, сотрудник ведомства был незамедлительно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Наш товарищ скончался, не приходя в сознание.
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