Происшествия

Газета.RuГазета.RuСотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС. Как пояснил источник, полковник Владислав Капустин умер в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского.
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Светлана Петренко
Полковник Владислав Капустин вышел к заявителям для организации их личного приема. В этот момент мужчина нанес удар ножом в спину нашему офицеру, сотрудник ведомства был незамедлительно госпитализирован, однако спасти его не удалось. Наш товарищ скончался, не приходя в сознание.
— Светлана ПетренкоРЕН ТВ 10:26

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Источник: напавший на сотрудника СК был вооружен самодельной заточкой

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