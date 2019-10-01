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Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС. Как пояснил источник, полковник Владислав Капустин умер в реанимации НИИ Н. В. Склифовсовского.

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

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