Происшествия
Lenta.ruПолковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского. Об этом во вторник, 1 октября, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
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По предварительной информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения. В связи с этим в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его состояния.
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