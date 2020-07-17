Общество
РБКСотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Наука
Точно прогнозировать штормы научился искусственный интеллект
Ученые Китайской академии наук разработали модель обучения искусственного интеллекта прогнозированию штормов.
Live24 04:35
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Наука
Хемосинтезирующие бактерии окислили марганец
N+1 вчера в 09:50
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
Происшествия
Утечка мазута произошла на ГЭС в Карелии
Вести.Ru 10:12
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Наука
В Германии создали самое тонкое оптическое зеркало в мире
Немецкие физики из Института квантовой оптики имени Макса Планка создали самое тонкой зеркало в мире, состоящее из нескольких сотен атомов.
МонаВиста 12:58
Общество
В Барселоне ввели новые ограничения из-за коронавируса
Правительство испанского автономного сообщества Каталония в пятницу объявило о введении новых ограничительных мер в Барселоне и ее окрестностях из-за ситуации с коронавирусом, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 10:03
Наука
Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось
Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис.
Evo-rus.com 08:53
Общество
В пятницу королева Елизавета посвятит в рыцари 100-летнего ветерана
Капитан Томас Мур, собравший пожертвования для Национальной службы здравоохранения, сумма которых превысила 30 млн фунтов стерлингов (более 2,6 млрд рублей), вскоре официально получит звание рыцаря.
МИР 24 15 июля в 17:25
Финансы
Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля
Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.
Политика Сегодня вчера в 11:46
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Коммерсантъ 09:36
Экономика
Совфед поддержал отсрочку выплаты долгов для пенсионеров и бизнесменов
Согласно закону, приставы смогут по заявлению бизнесменов-должников предоставлять им единоразовую рассрочку по уплате долгов по исполнительным документам, поступившим до 1 октября 2020 года.
Российская газета 15 июля в 04:23
Политика
Путин перенёс поездку в Крым для закладки новых УДК на 20 июля
Президент России Владимир Путин перенес поездку в Крым и участие в закладке новых универсальных десантных кораблей на судостроительном заводе "Залив" в Керчи на понедельник, 20 июля.
Военное обозрение вчера в 07:10
Общество
The Last of Us: Part II стала самой продаваемой игрой июня в США
Игромания.ру 09:20
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Политика
США ужесточили санкции против россиянина Пригожина
Евгений Пригожин, пять компаний и еще трое россиян попали под санкции Вашингтона.
ToDay News Ufa вчера в 17:23
Футбол
Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.
Газета.Ru 13:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Здоровье
Ученые назвали картофель опасным продуктом для гипертоников
Картофель содержит большое количество крахмала. Если съедать четыре порции в неделю, то риск возникновения гипертонии увеличивается на 11%.
Shraibikus News 13:46
Политика
Цукерберг заявил о неэффективности борьбы с коронавирусом в США
«К настоящему моменту очевидно, что график [распространения инфекции] в США значительно хуже, чем во многих других странах, а наше правительство и администрация намного менее эффективно справляются с этим», – заявил Цукерберг директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает ТАСС.
Взгляд.ру 13:48
Здоровье
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 17 июля 2020, 10:44 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44