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Наука Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось Ученые подтвердили, что окаменевшие фекалии, которые сохранились в пещерах Пэйсли на западе Соединенных Штатов, остались от людей, живших здесь более 12 200 лет назад, то есть до появления культуры Кловис. 21

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