Общество
РИА НовостиСотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в твиттере объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ранее представители банка сообщили, что отстранили от работы двух человек на время проверки.
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«Салават Юлаев» подписал контракт с Маркусом Гранлундом
«Салават Юлаев» заключил контракт с известным финским форвардом Маркусом Гранлундом, ранее выступавшим в Национальной хоккейной лиге.
News.ru 09:29
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Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
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«ВКонтакте» тестирует систему распознавания неприличных жестов
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Стартовали съемки экранизации видеоигры Uncharted с Томом Холландом
На фотографии в социальной сети 24-летнего актера изображен стул с именем главного героя фильма по мотивам видеоигры Uncharted.
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Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Дату вступления в силу новых поправок, в рамках которых «красивые» номера на автомобиль можно будет купить официально, перенесли с 1 января 2021 года на с 1 января 2022 года.
SpeedMe 05:41
Общество
Медики назвали признаки, указывающие на скорый инфаркт
Насторожить должны появление сетчатого капиллярного рисунка, желтовато-оранжевых наростов, синюшный или фиолетовый оттенок кожи, пишет "РГ".
Вести.Ru 07:46
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru вчера в 04:03
Происшествия
Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ
Суд удовлетворил ходатайство, отправив подозреваемого на 2 месяца в СИЗО.
Общественное мнение 09:15
Политика
ЕС ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность в деле MH17
В заявлении говорится, что ЕС поддерживает усилия по расследованию крушения MH17, чтобы добиться истины и наказать виновных.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Политика
Опубликовано видео с «заблудившейся» на саммите ЕС Меркель
В Сети опубликована видеозапись, на которой канцлер Германии Ангела Меркель внезапно остановилась во время саммита Евросоюза перед объективами камер.
Взгляд.ру 08:18
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Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Японская компания Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Общество
Кадыров призвал всех чеченцев подписаться на Instagram ЧГТРК «Грозный»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что каждый житель республики должен подписаться на страницы официального телеканала ЧГТРК «Грозный» в социальных сетях для получения достоверной информации о решениях властей и жизни Чечни.
Obzor.io вчера в 07:09
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Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 15 июля в 20:55
Политика
Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку
"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона", - заявил Пашинян в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в расширенном составе.
РИА Новости 08:32
Технологии
Facebook в августе запустит аналог TikTok в 50 странах мира
Американская корпорация Facebook в августе текущего года планирует запустить аналог китайского приложения TikTok — редактор видео Reels, сообщает Techcrunch.
Полит.ру 05:59
Общество
В офис ФБК пришли с обысками по делу о клевете
Сотрудники Следственного комитета России проводят обыск в Фонде борьбы с коррупцией, он связан с делом о клевете.
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Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
В Челнах женщина перевела более $100 тыс. мошенникам за электромобиль
Женщина связалась с продавцом и перевела ему на счет более $100 тысяч (около 7,1 млн рублей).
Реальное время 08:23
Общество
В список проблемных домов вошли 2 многоэтажки ЖК «Победа»
В Саратове список проблемных домов пополнился двумя проблемными объектами.
Четвертая Власть 08:16
Футбол
Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей за критику РПЛ
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на 100 тыс. рублей за критику Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
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