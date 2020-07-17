Общество
РБКСотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах
Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца.
Evo-rus.com 10:28
Здоровье
Премьер-министры стран ЕАЭС приняли общий план борьбы с коронавирусом
Участники заседания межправительственного совета ЕАЭС в белорусской столице после обсуждения приняли план по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории входящих в организацию стран.
News.ru 12:21
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Экономика
Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — сказал мэр.
РБК 13:36
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости 13:06
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Территория новостей 14 июля в 09:46
Футбол
«Спартак» разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу
Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт 15 июля в 13:00
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Автоспорт
Два случая заболевания коронавирусом выявлены в «Формуле-1»
Российская газета 14:35
Путешествия
Отдых в «перегруженном» туристами Крыму признали опасным
Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко признал опасным отдых на российском юге во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 10:46
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре. Ранее Митрюшкин попал в заявку "Монако" на товарищеский матч.
Газета.Ru 14:42
Общество
Власти Азербайджана продлили карантин из-за коронавируса
Баку, 17 июля 2020, 19:33 — REGNUM Власти Азербайджана продлили карантинный режим из-за коронавируса.
REGNUM 12:33
Общество
Ученые нашли самый ранний симптом коронавируса
РИА Новости 11:10
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Человек вместо маленькой упаковки чипсов, съест мешок сладких фруктов и в итоге разжиреет, поскольку фруктоза вся идет в живот», — говорит диетолог.
Evo-rus.com 06:36
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY 15 июля в 12:38
Политика
ВККС одобрила отставку двух зампредов Верховного суда России
Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Высшая квалификационная коллегия судей одобрила отставку зампредов Верховного суда России Олега Свириденко и Василия Нечаева.
РЕН ТВ 06:31
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
Здоровье
В Нижнекамске за ночь в госпиталь поступили 25 больных коронавирусом
В ЦРБ Нижнекамска за одну ночь привезли 25 заразившихся коронавирусом пациентов.
Коммерсантъ Казань 10:12
Политика
СБУ изъяла у ветеранов в Харькове 50 медалей «75 лет Великой Победы»
Служба безопасности Украины (СБУ) в ночь с 12 на 13 июля задержала на границе Украины и России 90-летнего ветерана отряда спецназа КГБ СССР "Каскад" и участника войны в Афганистане Михаила Исаева.
Газета.Ru 10:02
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 349 случаев коронавируса
Уральский меридиан вчера в 03:37