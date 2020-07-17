Сотрудник Сбербанка Руслан Гафаров уволился по собственному желанию после обвинений в домогательствах и изнасиловании. Об этом он рассказал в разговоре с РБК.

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

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