Политика

ТАССТАСССотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
По данным CNN
, подполковника вместе с братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.
Известия17:42

Подробнее о событии

Сотрудника Белого дома уволили после показаний против Трампа в конгрессе

РБК21:20

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

РИА Новости16:32

Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома

Газета.Ru18:32

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Российская газета17:01

Возмездие Трампа. Свидетеля обвинения вывели из Белого дома

Красная весна21:15

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

ТАСС16:52

СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа

Телеканал 360°02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
РИА Новости 03:23
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек

В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, погибли уже 722 человека.
Комсомольская правда 20:24
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Парламентская газета вчера в 11:29
Гаджеты

AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
iXBT.com вчера в 07:09
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил, как передаётся коронавирус

Коронавирус преимущественно поражает животных, но в некоторых случаях передаётся человеку, как случилось в Ухани.
REGNUM 05 февраля в 00:41
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
РИА Новости вчера в 16:39
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Общество

Эксперт рассказала о пользе кофе

Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
REGNUM 19:15
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Футбол

Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 23:38
Гаджеты

Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Отгремела презентация смартфона Realme C3. Бюджетная новинка позиционируется как основной конкурент пока не вышедшему Redmi 9A.
Anonsens вчера в 15:27
Энергетика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 21:21
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Происшествия

Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии

Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Российская газета 05 февраля в 19:37
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета 20:04
Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну

РИА Новости 19:45
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru 05:48
Гаджеты

Тёмный режим появился в бете WhatsApp для iPhone

Команда WhatsApp добавила тёмный режим в бета-версию мессенджера для iPhone.
News.ru 07:35
Происшествия

Президент Казахстана сообщил о групповой драке на юге страны

Массовая потасовка на юге Казахстана не осталась без внимания президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
iReactor 17:45
Здоровье

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Шоу-бизнес

Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
ТВ Центр 02:07
Музыка

Сергей Соседов назвал выступление Ветлицкой «провинциальным зрелищем»

Критик Сергей Соседов назвал выступление Ветлицкой «провинциальным зрелищем», поскольку у артистки не получалось исполнять композиции в такт фонограмме, её движения не отличались пластичностью, а жестикуляция вызвала вопросы у публики.
Актуальные Новости вчера в 11:09
Фигурное катание

Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка

Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Российский Диалог 13:12
Культура

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской

Любовь Успенская утверждает, что её дочь страдает от психологических расстройств.
Bimru.ru 11:06
Единоборства

Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Газета.Ru 13:30
Кино

Netflix назвала запрещённые в разных странах фильмы и сериалы

Netflix обнародовала список сериалов, фильмов и шоу, которые в период с 2015 по 2020 год были запрещены по требованию правительств ряда стран.
Life.ru 21:11
Футбол

Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР

Клубы АПЛ хотят в следующем сезоне иметь 10-сантиметровый зазор при фиксации офсайдов с помощью системы видеопомощи арбитрам (ВАР).
Sports.ru 12:49
Политика

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
RT на русском 21:11
Авто

Спецпредложение на покупку LADA XRAY в феврале объявил «АвтоВАЗ»

Приобретая LADA XRAY или LADA XRAY Cross, клиенты дополнительно получат комплект зимних шин в 15 или 17 дюймов.
ГЛАС.RU 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное