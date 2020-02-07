Политика
ТАСССотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
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с чего всё началось
По данным CNN, подполковника вместе с братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.Известиявчера в 17:42
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Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома
Газета.Ruвчера в 18:32
СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа
Телеканал 360°вчера в 02:06
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