Политика

ТАССТАСССотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
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с чего всё началось
По данным CNN
, подполковника вместе с братом-близнецом, адвокатом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.
Известиявчера в 17:42

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Сотрудника Белого дома уволили после показаний против Трампа в конгрессе

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Возмездие Трампа. Свидетеля обвинения вывели из Белого дома

Красная веснавчера в 21:15

Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома

ТАССвчера в 16:52

Уволен сотрудник Белого дома, выступивший с показаниями против Трампа

Российская газетавчера в 17:01

Белый дом уволил сотрудника Совета нацбезопасности США Виндмана

РИА Новостивчера в 16:32

Дававшего показания по импичменту Трампа сотрудника СНБ уволили из Белого дома

Газета.Ruвчера в 18:32

СМИ: в Белом доме задумались над увольнением подполковника из-за показаний против Трампа

Телеканал 360°вчера в 02:06
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В Казахстане жертвами массовой драки стали восемь человек

Жертвами беспорядков стали восемь человек, более 40 пострадали, сообщает издание Zakon.kz со ссылкой на заявление главы МВД Ерлана Тургумбаева.
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Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец вчера в 09:08
Происшествия

ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.
Ведомости вчера в 14:25
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по защите от коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте советы, как не заразиться пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Известия 04 февраля в 21:42
Кино

DeLorean из сцены «Назад в будущее» заменили на Tesla Cybertruck

Автор канала Elon McFly создал компьютерную модель Tesla Cybertruck и использовал её для того, чтобы заменить оригинальный DeLorean DMC-12 в одной из культовых сцен фильма «Назад в будущее».
Журнал Авто.ру 06 февраля в 12:47
Космос

NASA проинспектирует работу Boeing над космическим кораблём Starliner

Машины и Механизмы вчера в 18:27
Общество

Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане

В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
Газета.Ru 00:32
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Происшествия

СК сообщил основные версии катастрофы вертолета под Казанью

Следственный комитет России рассматривает три основные версии причины катастрофы вертолета в Татарии, жертвой которой стал депутат Госдумы Айрат Хайруллин, сообщает 7 февраля официальный сайт СК РФ.
REGNUM вчера в 14:04
Политика

Патрушев отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы

Угрозы Соединенных Штатов в адрес РФ из-за Венесуэлы направлены на поддержку оппозиционных сил в Боливарианской Республике.
Наша версия вчера в 10:33
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Гаджеты

В России начинаются продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

Компания Huawei объявила о запуске открытых продаж смартфона Mate 30 Pro в России.
UfaTime.ru 06 февраля в 04:24
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
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Культура

Человек-легенда: В возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас

Кирк Дуглас, рожденный в 1916 году в семье эмигрантов из Могилева, начал строить актерскую карьеру после войны.
Актуальные Новости 06 февраля в 01:33
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
Известия вчера в 19:11
Общество

Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн

В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.
Forbes вчера в 10:26
Общество

Около 200 человек заразились норовирусом в казино в Луизиане

Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
RT на русском вчера в 22:29
Общество

Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии

Россиян нет среди 41 нового зараженного коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, сообщило российское посольство.
РИА Новости вчера в 04:42
Политика

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

В НАТО высказали предположение о том, что космические аппараты России и Китая в случае возникновения кризиса могут представлять опасность для западных спутников.
Российская газета 01:30
Общество

Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов

Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
РБК 06 февраля в 04:48
Общество

Эксперт рассказала о пользе кофе

Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
REGNUM вчера в 19:15
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ вчера в 16:56
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии

15-летняя Арнелла-Мари Рапопорт еще до новогодних каникул посетила горнолыжный курорт в Швейцарии.
Пятый канал вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.
Uznayvse.ru вчера в 10:01
Армия и оружие

США провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05 февраля в 07:24
Политика

Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Piter.tv вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
УтроNews вчера в 11:28
Общество

Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы

РИА Новости 00:26
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