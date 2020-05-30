Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руСотрудник федеральной службы охраны застрелен в ходе протестов в США

В США застрелили сотрудника федеральной службы охраны, он скончался в ночь на субботу в Окленде (Калифорния) после протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают СМИ.
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В США во время бунта застрелили сотрудника ФСО

Lenta.ru08:15

В Окленде охранник госучреждения погиб при стрельбе во время протестов

РИА Новости08:34

В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США

RT на русском08:20

Сотрудника федеральной службы охраны США застрелили в ходе протестов в Окленде

ТАСС08:15

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК09:59

Во время протестов в Окленде застрелен американский силовик

Вести.Ru08:12

В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны

Комсомольская правда08:04
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Экономика

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС вчера в 07:01
1,1K
Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Футбол

Мещеряков подтвердил, что тренер Николич прибыл в Москву

Новым главным тренером команды станет Николич. "Все верно", - ответил Мещеряков по телефону на вопрос, прибыл ли Николич в Москву.
РИА Новости 11:17
Политика

МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
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Политика

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
ФАН вчера в 21:36
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru 05:47
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Политика

ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 09:19
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,2K
Общество

Михаил Мурашко открыл инфекционный центр в Уфе

В церемонии открытия новой клиники приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
РБК Уфа 04:37
30
Экономика

Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться

Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
13
Общество

Всероссийский выпускной вечер пройдет онлайн 27 июня

Минпросвещения РФ рекомендовало проведение всероссийского выпускного вечера 27 июня в режиме онлайн.
Коммерсантъ вчера в 08:51
73
Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
1,8K
Футбол

«Десна» обыграла «Колос» в 24-м туре УПЛ

Bookmaker-ratings.ru 08:53
Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru 11:09
55
Общество

В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия

Вести.Ru 11:30
Общество

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих.
РБК 11:26
9
Общество

Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов

РИА Новости 07:19
86
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко: «Давно простила и отпустила в новую жизнь Петросяна»

В недавнем интервью изданию «Вечерняя Москва» Елена Степаненко в очередной раз коснулась темы развода с Евгением Петросяном.
МонаВиста 10:54
8
Шоу-бизнес

Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино

Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
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Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
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Здоровье

Частные больницы смогут получать субсидии на выплаты медработникам

Стимулирующие выплаты за помощь больным с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска теперь сможет получать медицинский персонал частных клиник.
Российская газета 07:24
Общество

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 29 мая За всё время в регионе количество зараженных COVID-19 составило 3644 человека.
MySLO.ru вчера в 04:15
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Футбол

Линекер назвал имя лучшего футболиста мира

ГЛАС.RU 08:04
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о трёх обстрелах их позиций в Донбассе

News.ru 11:14
Культура

Умер старейший артист РАМТа Юльен Балмусов

Народный артист РФ и старейший артист Российского академического молодежного театра (РАМТ) Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
Коммерсантъ 09:04
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