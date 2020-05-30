В США застрелили сотрудника федеральной службы охраны, он скончался в ночь на субботу в Окленде (Калифорния) после протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают СМИ.

Сотрудник федеральной службы охраны застрелен в ходе протестов в США

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