Авария произошла в 19:24 мск на Ленинском проспекте. По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

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