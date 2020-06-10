Происшествия

REGNUMREGNUMСотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

Авария произошла в 19:24 мск на Ленинском проспекте. По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
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