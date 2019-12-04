Происшествия

RT на русскомRT на русскомСотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

«В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении регионального СК. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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В МВД рассказали о мужчине, угрожавшем ростовским полицейским

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В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на патруль мужчину

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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

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Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

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Полицейский застрелил мужчину в Ростовской области

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