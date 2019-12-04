Происшествия
RT на русскомСотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
«В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — говорится в сообщении регионального СК. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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