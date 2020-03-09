Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии. Об этом сообщается на сайте альянса.

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Здоровье Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Космос Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou Китай в понедельник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

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Финансы Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.

Происшествия В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку Изначально маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota. Далее автобус потерял управление и машину поочередно протаранили три легковушки.