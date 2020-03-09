Общество
Lenta.ruСотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии. Об этом сообщается на сайте альянса.
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Футбол
«Катастрофа». Карпин оценил игру «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2) в матче 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
Минфин заявил о готовности к цене на нефть в 25 долларов
Ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволяют покрыть потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов, следует из материалов, опубликованных на сайте Министерства финансов.
Общество
Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Наука
В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом
Экономика
Американские биржи открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран.
Авто
Новый Audi A3 появится в России к концу года
Как отметил российский офис немецкого бренда, новый хэтчбек A3 Sportback дилеры компании получат в четвёртом квартале текущего года.
Здоровье
Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве
Двое новых заболевших коронавирусом в Москве отправлены в инфекционную больницу №1, еще одного пациента поместили в больничный комплекс в Коммунарке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Космос
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Китай в понедельник произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Кино
Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»
Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Шоу-бизнес
Елена Ильиных и Сергей Полунин стали родителями
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных и российский артист балета Сергей Полунин сообщили о рождении ребенка.
Энергетика
Эксперт рассказал, сколько могут продержаться низкие цены на нефть
Цены на нефть менее или около 30 долларов за баррель вряд ли продержатся долго, во второй половине года спрос на черное золото неизбежно повысится, и отрицательное воздействие на рынки от распространения коронавируса должно уменьшиться, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Экономика
Почему обвалился рубль и что будет дальше: объясняем коротко
Падение рубля произошло потому, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Инстаграме новое фото и подписала его словами: «Скоро все будет хорошо».
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Происшествия
В Петербурге три автомобиля протаранили маршрутку
Изначально маршрутка столкнулась с автомобилем Toyota. Далее автобус потерял управление и машину поочередно протаранили три легковушки.
Энергетика
Акции Saudi Aramco на торгах упали на максимально допустимые 10%
Акции нефтяной компании Saudi Aramco на открытии торгов упали в цене на максимально допустимые 10%.
Космос
«Союз-СТ» снимут со старта на Куру для замены разгонного блока
Ракету-носитель «Союз-СТ», которая должна стартовать с космодрома Куру и вывести на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2, снимут со стартового комплекса.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Политика
В Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми по делу MH17
Судебный процесс над лицами, подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года, начался в понедельник в Нидерландах.
Энергетика
Ирак начал переговоры по стабилизации рынка нефти
Власти Ирака начали переговоры с заинтересованными сторонами по стабилизации рынка нефти.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Происшествия
В НАО найден мертвым начальник антинаркотического отдела полиции
В Нарьян-Маре начальник отдела по контролю оборотом наркотиков регионального УМВД найден мертвым в своей квартире.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.