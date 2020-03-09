Общество

RT на русскомRT на русскомСотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии. «Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы НАТО.
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Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Известия07:09

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

RT на русском06:25

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

Вести.Ru06:30

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

Московский Комсомолец06:28

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

Говорит Москва06:45

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заражен коронавирусом

Газета.Ru06:21

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

РИА Новости06:16
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