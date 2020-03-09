Общество
RT на русскомСотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии. «Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире альянса в Брюсселе, получил положительный результат на COVID-19», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы НАТО.
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Футбол
Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Энергетика
Белоруссия увидела в падении цен на нефть шанс договориться с Россией
Обвал мировых нефтяных цен дает Минску дополнительные возможности в переговорах с Москвой по поставкам нефти.
Энергетика
Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Происшествия
Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию
Председательствующий судья в Окружном суде Гааги заявил, что 84 родственника погибших в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых в рамках дела.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Политика
Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала «Стамбул»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скоро состоится тендер на проект строительства канала "Стамбул", который пойдет между Черным и Мраморным морями в обход пролива Босфор.
Общество
Зарубежные СМИ называют происходящее в мировой экономике беспрецедентным падением
СМИ пишут о том, что кризис может продлится в течение ближайших лет.
Происшествия
Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся
Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Космос
Ученые нашли способ быстрее преодолеть расстояние к Урану и Нептуну
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Космос
Ученые России и Белоруссии готовят новую программу сотрудничества
Белорусские и российские ученые разработают новую научно-техническую программу Союзного государства «Ресурс-СГ», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Белоруссии Олег Пенязьков 6 марта, сообщает белорусское агентство БЕЛТА.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Экономика
Симоньян рассказала, что думают о кризисе «люди, которые управляют страной»
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообщалась с людьми, «которые управляют тем, что происходит в стране», и рассказала, почему не следует паниковать из-за снижения цен на нефть.
Футбол
«Ростов» и ЦСКА объявили составы на матч чемпионата России
"Ростов" и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Шоу-бизнес
Мясников рассказал, из-за чего Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" из-за длительных переездов. Кочевая жизнь артиста пришлась ей не по вкусу.
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Теннис
Теннисный турнир в Индиан-Уэллсе отменен из-за коронавируса
Престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), квалификация которого должна была начаться в понедельник, отменен из-за коронавируса.
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.