Общество

Lenta.ruLenta.ruСотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом после проведенного отпуска на севере Италии. Об этом сообщается на сайте альянса.
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Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом

РБК07:48

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заражен коронавирусом

Газета.Ru06:21

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

Вести.Ru06:30

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

Московский Комсомолец06:28

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

RT на русском06:25

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заразился коронавирусом

Lenta.ru07:20

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
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