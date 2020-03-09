Общество
РБКСотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом
Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусной инфекцией после отпуска на севере Италии. Об этом сообщается на сайте организации.
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Энергетика
Мировые цены на нефть замедлили падение
Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
Здоровье
Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
Немецкий врач Йенс Тесманн перечислил четыре изменения на коже, которые могут указывать на развитие серьезных заболеваний внутренних органов.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Общество
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся
Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Финансы
Банк России на 30 дней приостановил покупку валюты из-за обвала рубля
Как сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшие 30 дней ЦБ не будет закупать иностранные валюты на внутреннем рынке.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Футбол
Ростов — ЦСКА 3:2 (2-й тайм)
Судья Владислав Безбородов принял верное решение, показав прямую красную карточку полузащитнику ЦСКА Ильзату Ахметову и назначив пенальти в ворота московской команды в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом", считает бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Футбол
Понсе и Ларссон выйдут в основе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Нападающие Эсекель Понсе и Джордан Ларссон выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара", сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Общество
Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных
Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.
Спорт
Легков прокомментировал возврат медали Олимпиады-2014
Российский лыжник Александр Легков прокомментировал возврат ему медали Олимпийских игр - 2014, передает Sport24.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Экономика
Весенние полевые работы стартовали на Ставрополье
Основным докладчиком по вопросу подготовки к проведению весенних полевых работ стал Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Космос
Космические объекты угрожали МКС более 200 раз
За время работы центра были выданы предупреждения о 1487 опасных сближениях космических объектов с орбитальной станцией «Мир».
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Футбол
Эмре Джан: Зимой я мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
Напомним, Джан перешел в Ювентус из Ливерпуля в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Энергетика
Михаил Хазин: Последствия обвала цен на нефть для России проявятся во вторник утром
Экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах и последствиях резкого снижение цен на нефть в ночь на 9 марта, которое в свою очередь обрушило курс рубля - Михаил Леонидович, официально это объясняется тем, что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти по соглашению "ОПЕК +".
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Футбол
«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.