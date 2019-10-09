Футбол
Российская газетаСотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон
Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод. Оказалось, что он отвечал за систему видеопомощи арбитрам.
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Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Авто
Представлены пять бюджетных авто с самыми надежными двигателями
Эксперты назвали бюджетные автомобили с самыми надежными двигателями. Верхнюю строчку рейтинга завоевал Renault.
Финансы
Курс доллара вырос до 64,72 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Армия и оружие
В ходе демилитаризации Донбасса киевским оккупантам предстоит освободить ряд территорий
Украинским оккупационным войскам в ходе разведения сил на линии боевого соприкосновения Донбасса предстоит освободить ряд территорий и населенных пунктов, которые войдут в демилитаризованную «серую» зону.
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Теннис
Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР 1000 в Шанхае одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.
Общество
ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян
Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).
Общество
Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой
Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Гаджеты
Создатель Android показал Essential Phone 2
Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
Общество
В Петербурге могут запретить детям ходить на квесты
Депутаты предложили прописать в законе определение квеста и запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор
Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Политика
CNN анонсировала выход США из Договора по открытому небу
Фото: mil.ru По информации телекомпании, администрация Трампа скоро официально объявит о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу.
Финансы
ВТБ больше не принимает вклады в евро
Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Здоровье
Сохранить тонкую талию жителям России поможет перловка
Плюс в ячмене содержится много фосфора, необходимого также и для усвоения кальция и нормальной работы мозга.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации
Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Происшествия
СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках
Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили открывателям экзопланеты
Шведская королевская академия наук наградила Нобелевской премией по физике Джеймса Пиблза, Дидье Келоза и Мишеля Майора.
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.