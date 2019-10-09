Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод. Оказалось, что он отвечал за систему видеопомощи арбитрам.
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В Саудовской Аравии сотрудник стадиона выключил систему VAR, чтобы зарядить телефон

Sport.ru03:44

В Саудовской Аравии во время матча отключили VAR, чтобы зарядить телефон

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Sportbox.RUвчера в 16:57

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

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