Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод. Оказалось, что он отвечал за систему видеопомощи арбитрам.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Финансы Курс доллара вырос до 64,72 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,5 копейки и составил 64,72 рубля.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Теннис Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга турнира АТР 1000 в Шанхае одержал победу в двух сетах над американцем Тейлором Фритцем.

Общество ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).

Общество Медик рассказал, как бороться с осенней хандрой Утренние упражнения, зеленый чай и ароматические масла помогут побороть осеннюю хандру и сонливость, рассказал Агентству городских новостей "Москва" главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Гаджеты Создатель Android показал Essential Phone 2 Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Финансы ВТБ больше не принимает вклады в евро Банк ВТБ с 8 октября не принимает вклады в евро, для клиентов будут доступны только накопительные и текущие счета.

Здоровье Сохранить тонкую талию жителям России поможет перловка Плюс в ячмене содержится много фосфора, необходимого также и для усвоения кальция и нормальной работы мозга.

Общество Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.

Происшествия СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Общество Нобелевскую премию по физике присудили открывателям экзопланеты Шведская королевская академия наук наградила Нобелевской премией по физике Джеймса Пиблза, Дидье Келоза и Мишеля Майора.