Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод. Оказалось, что он отвечал за систему видеопомощи арбитрам.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона выключил систему VAR, чтобы зарядить телефон

Sport.ru03:44

В Саудовской Аравии во время матча отключили VAR, чтобы зарядить телефон

Чемпионат07:00

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Sport24.ru05:40

Федерация футбола Саудовской Аравии опровергла, что ВАР был отключен во время матча из-за зарядки телефона

Sports.ru05:39

Сотрудник стадиона зарядил телефон, отключив VAR

Metaratings06:56

Судья не смог посмотреть VAR из-за сотрудника арены, который отключил систему для зарядки телефона

Sportbox.RUвчера в 16:57

В Саудовской Аравии на матче не сработал ВАР, так как сотрудник стадиона отключил аппаратуру, чтобы зарядить телефон

Спорт-Экспрессвчера в 16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Политика

Украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе

Украинских националистов пропустили в район отвода сил в Донбассе.
ФАН 08:00
Армия и оружие

Главком ВКС назвал недопустимым приказ о запрете цветов в кабинетах

Накануне РБК писал, что в подразделения ВКС поступил приказ командирам воинских частей убрать со стен кабинетов документы, находящиеся не в рамках, и календари, а также картины и цветы.
РБК 05:28
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в Германии

По меньшей мере два человека погибли во время стрельбы в городе Галле в Германии.
Известия 07:15
Экономика

Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте

Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
Вести.Финанс вчера в 11:33
Спорт

Владимирская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира в Германии

Владимирская гимнастка Анастасия Агафонова в составе сборной России заняла второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте.
Старт33 06:31
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Экономика

Всемирный банк опять понизил прогноз по экономике России

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,5% (на 0,1 п.п. ниже, чем в июньском прогнозе).
РБК 00:01
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Шоу-бизнес

Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

Вести Подмосковья 01:18
Экономика

Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ

Россия в 2019 году осталась на 43-м месте среди 141 страны в рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособности, который ежегодно составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum, WEF).
Интерфакс вчера в 18:29
Экономика

Кабмин предложил нефтяникам в Арктике экспериментальный налог

По словам собеседников издания, стимулировать новые проекты предлагается посредством применения экспериментального нефтяного налога — на добавленный доход (НДД), который позволяет компаниям платить налог не с выручки, а с финансового результата.
Давыдов.Индекс 06:02
Шоу-бизнес

Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну

Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Lenta.ru 07:26
Здоровье

Каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной

Почти каждый пятый россиянин (17%) справляется с простудой с помощью чая с малиной и куриного бульона, не прибегая к лекарствам.
Life.ru 02:51
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Astera 05:07
Армия и оружие

Турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Баскетбол

В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита

Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке

Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли участок планируемого отвода сил в ДНР

Участок около населенного пункта Петровского в Донецкой Народной Республики был обстрелян украинскими силовиками, заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов 9 октября, сообщает Донецкое агентство новостей.
Красная весна 07:37
Здоровье

В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

Российская газета 07 октября в 23:54
Происшествия

Под Томском украли детский лагерь

Томская полиция начала проверку по факту хищения объектов лагеря для детей-сирот и малообеспеченных семей.
Российская газета 07:57
Авто

Представлен новый минивэн Toyota Granace

Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.
32CARS.ru вчера в 03:00
Армия и оружие

Духовный лидер Ирана заявил, что ядерное оружие запрещено исламом

Pravda.Ru 07:42
Общество

Суд обязал Johnson & Johnson выплатить американцу $8 млрд компенсации

Суд присяжных в Филадельфии (штат Пенсильвания) обязал американскую холдинговую компанию Johnson & Johnson выплатить в качестве компенсации 8 млрд долларов жителю штата Мэриленд, пострадавшего от побочных эффектов производимого Johnson & Johnson препарата для лечения шизофрении и биполярного расстройства, пишет газета Wall Street Journal.
Интерфакс 02:42
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за интим с 13-летней девочкой

Сотрудника патрульно-постовой службы из подмосковного Жуковского заподозрили в интимных связях с 13‑летней девочкой, в связи с чем полицейского уволили со службы из ОМВД, проинформировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Ugpressa.ru 06:16
Политика

«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа

«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
RT на русском 05:43
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Политика

Минюст признал фонд Навального иностранным агентом

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:10
Здоровье

Из российских аптек изымают лекарство от язвы желудка

Таблетки от язвы желудка отзывают с российского рынка из-за канцерогенных примесей.
ГТРК Ока 07 октября в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное