Футбол
Наша версияСотрудник стадиона захотел зарядить телефон и отключил систему VAR
Во время одного из футбольных матчей чемпионата Саудовской Аравии произошел курьезный случай: судья захотел обратиться к системе видеоассистента рефери, однако она оказалась отключена: одному из работников стадиона понадобилось зарядить смартфон, и он выключил оборудование, чтобы освободить розетку.
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Еще сложнее придется автовладельцам из Байконура, Дербента, Махачкалы, Грозного, Каспийска, Буйнакска и Хасавюрта - отмена регионального коэффициента, дающего ныне скидку на ОСАГО от 30 до 40%, приведет к подорожанию обязательного страхования более чем в два раза.
Новые автомобили 07 октября в 05:53
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В почве тропического леса Мексики обнаружили новый антибиотик
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В небе над Лос-Анджелесом появилось поздравление Владимиру Путину
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Напомним, 8 октября стало известно, что Россия отправила в WADA объяснения по всем вопросам, возникших у международной организации после проверки данных Московской антидопинговой лаборатории.
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После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
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Туалеты на вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
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Работа над сериалом о жизни российской певицы только началась, но уже спровоцировала крупный скандал.
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