Футбол

Наша версияНаша версияСотрудник стадиона захотел зарядить телефон и отключил систему VAR

Во время одного из футбольных матчей чемпионата Саудовской Аравии произошел курьезный случай: судья захотел обратиться к системе видеоассистента рефери, однако она оказалась отключена: одному из работников стадиона понадобилось зарядить смартфон, и он выключил оборудование, чтобы освободить розетку.
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Сотрудник стадиона зарядил телефон, отключив VAR

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В Саудовской Аравии во время матча отключили VAR, чтобы зарядить телефон

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В Саудовской Аравии сотрудник стадиона выключил систему VAR, чтобы зарядить телефон

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Sportbox.RUвчера в 16:57

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон

Sport24.ru05:40
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