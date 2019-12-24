Общество
Московский КомсомолецФБК: Руслана Шаведдинова отправили служить на Новую Землю
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что менеджера проектов фонда Руслана Шаведдинова, пропавшего после обыской в его доме накануне, увезли для прохождения срочной службы на архипелаг Новая Земля. В какой именно части он находится, неизвестно.
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Сотрудника ФБК после обысков отправили на архипелаг в Северном Ледовитом океане
Газета.Ruвчера в 11:20
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