Политика

РБКРБКСотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров.
Читать в источнике
Комментировать170

Подробнее о событии

В Бурятии сотрудник ФГУП «Охрана» призвал коллег «не подчиняться заведомо преступным приказам»

Московский Комсомолец Улан-Удэ02:23

В Бурятии накажут охранника, призвавшего сотрудников Росгвардии не задерживать протестующих

Дождь11:30

Бурятского росгвардейца, призвавшего не задерживать митингующих, оштрафуют

Znak.com07:54

В Бурятии накажут охранника, призвавшего росгвардейцев не выполнять «преступные приказы»

Интерфакс10:25

Сотрудника охраны Росгвардии, призвавшего не задерживать митингующих, оштрафуют

Московский Комсомолец08:53

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

РБК09:41

Сотрудник Росгвардии из Бурятии Виктор Хоржиев назвал репрессиями задержание участников митингов в Улан-Удэ

Эхо Москвы11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Происшествия

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Коммерсантъ 12:02
Энергетика

«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе

Ведомости вчера в 16:51
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Общество

Дождливая октябрьская погода придет в Московский регион на этой неделе

Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 05:01
Экономика

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16
Космос

Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Общество

Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта

Газета.Ru 15:52
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой

Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48
Авто

Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры

Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Шоу-бизнес

Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
Политика

Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном

Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
ТАСС 15:56
Политика

Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре

Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия 08:18
Политика

Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии

Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Футбол

Торино — Лечче 1:2

Спорт-Экспресс 16:49
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр 15-го, финального, сезона американского сериала «Сверхъестественное».
UfacityNews.ru 09:28
Футбол

Экс-футболист Файзулин рассказал, как в него стреляли

Бывший футболист сборной России Виктор Файзулин рассказал, как в него стреляли во время выступления за «Спартак-Нальчик».
RT на русском 16:16
Шоу-бизнес

Бывший муж разоблачил новую избранницу Максима Виторгана

Бывший муж артистки Кирилл Плетнев, узнав о романе экс-супруги, решил дать пару комментариев на этот счет.
Дни.ру 07:13
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые рассказала, что едва не умерла при родах

Bimru.ru 05:37
Гаджеты

Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Экономика

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Коммерсантъ 15:17
Здоровье

«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть

Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 18:50
Культура

Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Хоккей

Овечкин предложил изменить хоккейные правила

Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Футбол

Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия

СК в Саратове возбудил дело об изнасиловании врача поликлиники

Следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием женщины-врача поликлиники, которая в понедельник вечером шла к пациенту в Саратове.
ТАСС 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное