Политика
РБКСотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров.
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В Бурятии сотрудник ФГУП «Охрана» призвал коллег «не подчиняться заведомо преступным приказам»
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Сотрудника охраны Росгвардии, призвавшего не задерживать митингующих, оштрафуют
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