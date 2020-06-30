Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

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