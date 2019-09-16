Политика
РБКСотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров.
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В Бурятии сотрудник ФГУП «Охрана» призвал коллег «не подчиняться заведомо преступным приказам»
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