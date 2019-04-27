Происшествия
Российская газетаНа Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении
В нанесении молодому человеку смертельных ран подозревают 51-летнего ранее судимого местного жителя. Согласно версии следователей, между мужчинами возник конфликт. Когда старший из них со спутницей подходил к магазину, молодой человек сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте.
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Общество
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Lenta.ru 14 сентября в 13:08
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери
Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.
Пятый канал вчера в 10:53
Религия
Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
Московский патриархат удовлетворил просьбу главы «Русского экзархата» и присоединил Архиепископию западноевропейских приходов к Русской православной церкви (РПЦ).
Известия 14 сентября в 08:37
Происшествия
Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
РИА Новости 02:35
Экономика
Forbes назвал крупнейшие частные компании России
Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.
РБК 01:06
Политика
Поздно пить «боржоми», когда Донбасс отвалился
Хочу, кстати, напомнить, что Минские соглашения не ограничиваются проведением выборов и принятием закона о статусе Донбасса.
РЕН ТВ 02:21
Армия и оружие
Россия развернула С-400 в Арктике
Россия развернула системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» на архипелаге Новая Земля в Арктике.
Известия 01:09
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Шоу-бизнес
Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике
Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.
REGNUM 01:43
Армия и оружие
Появилось видео запуска крылатой ракеты подлодкой РФ в Тихом океане
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Омск» выпустил крылатую ракету в Тихом океане.
Известия вчера в 20:53
Технологии
МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»
Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании.
Ведомости 02:46
Авто
В Уфе арестованные автомобили выставили на аукцион
Picsnews.net 01:48
Происшествия
В Москве у станции метро «Тимирязевская» произошла стрельба
Неизвестный устроил стрельбу из огнестрельного оружия у станции "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, в результате происшествия два человека были госпитализированы.
ТАСС 03:03
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Экономика
В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.
REGNUM 02:54
Происшествия
Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске
Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.
Вести.Ru 02:50
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение десантный корабль ВМС США
Черноморский флот следит за всеми действиями и перемещением в Черном море высокоскоростного десантного корабля USNS Yuma военно-морских сил США, вошедшего в акваторию вечером 14 сентября, приводит ФАН сообщение Национального центра управления обороной РФ.
Газета.Ru вчера в 06:24
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Житель Красноярска решил прочистить мусоропровод горящим бензином
В Красноярске полицейские задержали жильца многоэтажного дома, который устроил взрыв в мусоропроводе, который хотел прочистить.
Интерфакс 02:48
Кино
Вышел трейлер фильма про противостояние «Форда» и «Феррари»
В основу сюжета фильма легла реальная история инженеров и дизайнеров компании "Ford", которые поставили перед собой цель разработать спорткар, способный опередить "Firrari" на 24-часовой гонки в Ле-Мане.
Piter.tv вчера в 11:16
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36