Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине убили сотрудника Росгвардии из-за замечания о курении

В нанесении молодому человеку смертельных ран подозревают 51-летнего ранее судимого местного жителя. Согласно версии следователей, между мужчинами возник конфликт. Когда старший из них со спутницей подходил к магазину, молодой человек сделал ему замечание по поводу курения в общественном месте.
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