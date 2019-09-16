ASTV.RU стали известны подробности убийства, которое случилось в Южно-Сахалинске в ночь с 13 на 14 сентября. Оно произошло около магазина Юлия , который расположен на улице Крайней между проспектом Мира и Долинской.

с чего всё началось

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".

Путешествия Россияне назвали желаемые для путешествий страны Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Общество В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Происшествия Крокодил советского космонавта откусил руку пожилому шведу Кубинский крокодил, когда-то принадлежавший советскому космонавту Владимиру Шаталову, откусил руку 79-летнему шведу в стокгольмском аквариуме "Скансен".

Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Энергетика «Газпром» снизил поставки по Opal Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".

Экономика «Лукойл» сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes Нефтяная компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг крупнейших частных компаний России, который опубликован в понедельник изданием Forbes.

Шоу-бизнес Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике Медицинская помощь, которую актриса Анастасия Заворотнюк получает в одной из частных столичных клиник, обходится примерно в 1 тыс. евро в сутки.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика 50 тысяч рабочих начали забастовку на заводах General Motors в США Почти 50 тысяч человек, которые работают на заводе General Motors, вышли на забастовку в Детройте. Об этом сообщает Associated Press.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Армия и оружие Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий» Особенностями «Меркурия» являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, роботизированные комплексы, радиоэлектронное вооружение, увеличенная дальность плавания и уменьшенная численность экипажа, а также высокая скорость полного хода на тихой воде и при сильном волнении.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.