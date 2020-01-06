Происшествия
РБКСотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК) после того, как в подмосковном поселке Биокомбинат обнаружили мертвыми двух братьев, говорится на сайте управления СК по Московской области.Медиазона07:42
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В Москве ушел из жизни народный артист России Геннадий Пискунов
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Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Происшествия
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Происшествия
В Роскосмосе заявили, что убитый в Подмосковье не является сотрудником госкорпорации
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Космос
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В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
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Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо
Модель поставила финальную точку в отношениях с рэпером Фараоном. Олеся поделилась фотографией роскошного кольца на том самом пальце.
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
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Посол США в Афганистане уходит с поста
Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.
Политика
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Илья Ковальчук подарил одноклубнику часы, получив свой любимый номер
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Сотников стал вторым на втором этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял второе место на втором этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего в Саудовской Аравии.
Энергетика
Цена на нефть превысила 70$ за баррель
На торгах в Лондоне цена на нефть превысила 70$ долларов за баррель марки Brent.
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Певица Леди Гага призналась, что пережила серию изнасилований.
Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
Здоровье
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Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Хоккей
Уткин — про финал МЧМ-2011 на "Матч ТВ": "А не звонил ли Брагину с поздравлениями Путин?"
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Армия и оружие
Ирак начал готовиться к выводу иностранных войск из страны
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