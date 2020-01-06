Происшествия

РБКРБКСотрудника «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.
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с чего всё началось
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (статья 105 УК) после того, как в подмосковном поселке Биокомбинат обнаружили мертвыми двух братьев, говорится
 на сайте управления СК по Московской области.
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