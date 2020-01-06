с чего всё началось

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.

Политика Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трёхлетнего ребёнка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

Космос На Венере обнаружены признаки активного вулканизма 90% поверхности Венеры покрыто застывшей базальтовой лавой. До сих пор оставалось неясным, случаются ли до сих пор на планете извержения.

Экономика Катар запретил торговлю криптовалютами Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова показала помолвочное кольцо Модель поставила финальную точку в отношениях с рэпером Фараоном. Олеся поделилась фотографией роскошного кольца на том самом пальце.

Политика Посол США в Афганистане уходит с поста Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.

Политика Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 11 января 2020 года посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.