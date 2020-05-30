Происшествия

РБКРБКСотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд (штат Калифорния). В результате один из них скончался, сообщает CNN со ссылкой на полицию. По данным полиции, на акцию протеста вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.
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Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

РБК09:59

В протестах в США застрелен сотрудник федеральной службы охраны

Комсомольская правда08:04

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