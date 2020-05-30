Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд (штат Калифорния). В результате один из них скончался, сообщает CNN со ссылкой на полицию. По данным полиции, на акцию протеста вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.

Сотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде

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