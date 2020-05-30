Происшествия
РБКСотрудника американской ФСО застрелили во время протестов в Окленде
Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд (штат Калифорния). В результате один из них скончался, сообщает CNN со ссылкой на полицию. По данным полиции, на акцию протеста вышли по меньшей мере 7,5 тыс. человек.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
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Происшествия
В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
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В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Актер Генри Кавилл может снова сыграть Супермена
"Супермен" Генри Кавилл ведет переговоры с кинокомпанией Warner Bros. о возвращении во вселенную DC, хотя выход сиквела "Человека из стали" не запланирован.
Экономика сегодня 28 мая в 05:21
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
В Свердловской области не смогут начать снимать ограничения по коронавирусу, пока люди нарушают режим самоизоляции.
URA.Ru 09:51
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Отчёт ОБСЕ продемонстрировал ложь командования ВСУ
Ложь украинских военных опровергается очередным докладом СММ ОБСЕ номер 126 от 28 мая 2020.
Новостной фронт вчера в 11:26
Общество
Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих
Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале "Космические войска" производства Nетflіх.
Культуромания 09:46
Экономика
Эксперты BCG предрекают рост безработицы в России
В соответствии с базовым сценарием, безработица в России может вырасти почти вдвое в ближайшее время.
Профиль вчера в 02:06
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
ТАСС вчера в 14:25
Общество
Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня
Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
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Россияне назвали самые важные поправки к Конституции
Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
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Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве Кейт Миддлтон
Кенсингтонский дворец прокомментировал публикации в СМИ о том, кто Кейт Миддлтон пережила нервный срыв.
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«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Футбол
Заболевший коронавирусом Баринов обратился к болельщикам
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, у которого был диагностирован коронавирус, рассказал о своем состоянии.
Sport24.ru 28 мая в 14:48
Общество
Врачи назвали основную рекомендацию при лечении коронавируса
Профессор Российской академии наук Кирилл Зыков назвал основные рекомендации по лечению коронавирусом.
Профиль 01:20
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32