с чего всё началось

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Хайкина и его брата обнаружили мертвыми в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья, на месте происшествия было найдено ружье. Источник РБК сообщил, что тела двух мужчин нашли в квартире их матери 5 января в 17:10.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Происшествия В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.

Политика МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Армия и оружие Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Политика В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Происшествия Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.

Армия и оружие NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Шоу-бизнес Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.

Гаджеты Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.