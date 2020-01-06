Происшествия
РБКСотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
Телеканал РЕН ТВ уточняет, что Хайкина и его брата обнаружили мертвыми в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья, на месте происшествия было найдено ружье. Источник РБК сообщил, что тела двух мужчин нашли в квартире их матери 5 января в 17:10.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил о бытовом конфликте в поселке Биокомбинат Щелковского района Московской области, в результате которого от огнестрельных ранений погибли двое мужчин.Коммерсантъ08:32
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Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя попавшего в ДТП автобуса
Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело в отношении водителя автобуса, следовавшего из Таджикистана в Сургут и попавшего в ДТП под Тобольском, жертвами которого стали два человека и семеро пострадали.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Политика
Меркель приедет в Россию по приглашению Путина 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Россию 11 января по приглашению российского президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США и Израилю черные дни
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Политика
В Брюсселе открылась экстренная встреча Североатлантического совета
В центре внимания – последствия авиаудара США под Багдадом, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Происшествия
Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге
В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами
Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Общество
Гидрометцентр РФ предупредил о погодных аномалиях по всей России
Тепло принес с собой пришедший из Атлантики обширный циклон, сообщает Гидрометцентр РФ.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Религия
Рождественский сочельник отмечают 6 января
Рождественский сочельник наступает вечером 6 января, перед Рождеством.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату Юлаеву» обыграть ЦСКА
Матчем в Уфе между местным "Салаватом Юлаевым" и московским ЦСКА стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
СК установил личности стрелявших по детям в Приморье
Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет.
Авто
Представлен электрический кроссовер Ocean от компании Fisker
Хотя старт продаж Fisker Ocean намечен на 2022 год, заказы на автомобиль принимаются уже сейчас.
Космос
На Венере впервые обнаружены признаки активного вулканизма
Происшествия
Свыше 50 сотрудников полиции покончили с собой в минувшем году
В 2019 году выросло число суицидов среди полицейских.
Общество
Голубого тунца продали в Японии за $1,8 млн
В Японии на ежегодном рыбном аукционе был продан голубой тунец за $1,8 млн.