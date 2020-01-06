Происшествия
BFM.ruВ Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»
В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ. Об этом сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил о бытовом конфликте в поселке Биокомбинат Щелковского района Московской области, в результате которого от огнестрельных ранений погибли двое мужчин.Коммерсантъ08:32
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Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Политика
Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани
Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
Армия и оружие
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Технологии
Уборщик продемонстрировал первые фото Sony PlayStation 5
В интернете появились первые изображения приставки Sony PlayStation 5. Опубликовал их уборщик, предположительно, фирмы Ubisoft.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Армия и оружие
Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
Политика
Пушков назвал «эффектом бумеранга» решение Ирака о выводе войск США
По мнению российского политика, президент США Дональд Трамп в попытке «не потерять Ирак вслед за Сирией» устранил иранского генерала Касема Сулеймани, однако добился обратного эффекта.
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
«Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила приостановку обучения партнеров в Ираке
Командование коалиции во главе с США подтвердило приостановку обучения иракских военных из-за обострения напряженности в стране.
Армия и оружие
ФАН рассказал, кому и зачем выгодно убийство Сулеймани
Убийство высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани потрясло весь политический мир.
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами
Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Гаджеты
Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Хоккей
Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Хоккей
Умарк дал интервью после матча с ЦСКА в форме сборной России
Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 4:2. Традиционное интервью Умарк дал в форме сборной России.
Экономика
Цены на золото и палладий обновили рекорды
Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Происшествия
Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Армия и оружие
NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире
Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Религия
Екатерина Одинцова поздравила православных с Рождеством
Здоровье
Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году
На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
Баскетбол
«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.