Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Подмосковье убит сотрудник «дочки» «Роскосмоса»

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ. Об этом сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».
Читать в источнике
Комментировать310
с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил
 о бытовом конфликте в поселке Биокомбинат Щелковского района Московской области, в результате которого от огнестрельных ранений погибли двое мужчин.
Коммерсантъ08:32

Подробнее о событии

Убитый в Щелкове мужчина работал в дочерней компании «Роскосмоса»

РИАМО09:21

Мужчина в ходе ссоры застрелил старшего брата и застрелился сам в Подмосковье

Агентство Москва07:02

В «Роскосмосе» заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником

РИА Новости08:28

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК07:10

Трупы двух братьев нашли в квартире в Подмосковье

Подмосковье Сегодня08:45

Первые подробности убийства начальника отдела Роскосмоса под Москвой

РЕН ТВ07:01

В Роскосмосе заявили, что убитый в Подмосковье не является сотрудником госкорпорации

ТАСС07:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Армия и оружие

Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции

«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Avia.pro 04 января в 17:26
Политика

Иран пообещал США «второй Вьетнам» из-за убийства Сулеймани

Иран пообещал Соединенным Штатам «второй Вьетнам» в том случае, если Вашингтон не выведет свои войска с Ближнего Востока.
Lenta.ru 10:27
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Армия и оружие

Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

РИА Новости 10:44
Технологии

Уборщик продемонстрировал первые фото Sony PlayStation 5

В интернете появились первые изображения приставки Sony PlayStation 5. Опубликовал их уборщик, предположительно, фирмы Ubisoft.
Актуальные Новости 09:49
Политика

Трамп заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в написал в своем Twitter, что у Ирана не будет ядерного оружия.
Газета.Ru 10:31
Армия и оружие

Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP

Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.
REGNUM 09:24
Политика

Пушков назвал «эффектом бумеранга» решение Ирака о выводе войск США

По мнению российского политика, президент США Дональд Трамп в попытке «не потерять Ирак вслед за Сирией» устранил иранского генерала Касема Сулеймани, однако добился обратного эффекта.
URA.Ru вчера в 18:00
Кино

Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»

«Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.
Афиша Daily 07:19
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Вести.Ru 08:35
Армия и оружие

Коалиция США подтвердила приостановку обучения партнеров в Ираке

Командование коалиции во главе с США подтвердило приостановку обучения иракских военных из-за обострения напряженности в стране.
REGNUM вчера в 10:29
Армия и оружие

ФАН рассказал, кому и зачем выгодно убийство Сулеймани

Убийство высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани потрясло весь политический мир.
Политическая Экспертиза 10:50
Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с двумя машинами

Пострадали еще три человека, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 10:50
Гаджеты

Asus и Nvidia представили игровой монитор с частотой 360 Гц

Cyber.sports.ru 07:15
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Происшествия

Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru 05:32
Хоккей

Что говорили после поражения России от Канады в финале МЧМ по хоккею

RT на русском 00:33
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.
Вести.Ru 10:17
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 03:50
Хоккей

Умарк дал интервью после матча с ЦСКА в форме сборной России

Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 4:2. Традиционное интервью Умарк дал в форме сборной России.
Чемпионат 09:59
Путешествия

Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма

Lenta.ru 03:54
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru 04:52
Экономика

Цены на золото и палладий обновили рекорды

Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
Коммерсантъ 08:18
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ 04 января в 22:35
Армия и оружие

NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире

Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.
iReactor 03 января в 00:01
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Религия

Екатерина Одинцова поздравила православных с Рождеством

Нижегородская Правда 09:38
Здоровье

Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году

На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
RT на русском 03:37
Баскетбол

«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
РИА Новости 09:11
Главное