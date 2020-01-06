с чего всё началось

В Московской области убит Сергей Хайкин — сотрудник корпорации ВНИИЭМ. Об этом сообщили в понедельник «Интерфаксу» в пресс-службе «Роскосмоса».

Армия и оружие Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции «Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.

Общество Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.

Армия и оружие Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, об этом 6 января сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Кино Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи» «Достать ножи» уже собрал в мировом прокате более 250 млн долларов при бюджете 40 млн и может запустить новую кинофраншизу для студии Lionsgate.

Общество В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Происшествия Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ Насильника не остановило даже предупреждение жертвы о том, что она ВИЧ-инфицирована "Он изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера", — уточнили в республиканском управлении СКР.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Армия и оружие NI назвало морскую пехоту России одной из лучших в мире Первое место издание отдало американскому Корпусу морской пехоты (КМП), который, как отмечает автор статьи, является самым многочисленным, имея в своем составе порядка 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.