Происшествия
РБКСотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил о бытовом конфликте в поселке Биокомбинат Щелковского района Московской области, в результате которого от огнестрельных ранений погибли двое мужчин.Коммерсантъ08:32
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Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
Политика
Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями
Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет серьезные санкции в отношении страны, если тот предпримет против США какие-либо действия, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп на фоне отказа Ирана от последнего ограничения в рамках ядерной сделки заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.
Футбол
Де Росси принял решение завершить карьеру
Известный итальянский футболист Даниэле де Росси принял решение завершить карьеру.
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.
Здоровье
Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Здоровье
Путин присвоил почетное звание детскому кардиологу из Челябинска
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» детскому кардиологу из Челябинска Наталье Колядиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Происшествия
В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Кино
Начались съемки нового «Бэтмена»
Энергетика
Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. впервые за полгода превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.
Политика
США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН
США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Политика
На президентских выборах в Хорватии победил бывший премьер
Напомним, в первом туре президентских выборов господин Миланович набрал 29,55% голосов, а госпожа Грабар-Китарович — 26,65%.
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Футбол
Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»
Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Кудряшов уже подписал с турецким клубом контракт сроком на полтора года.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»
Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
Происшествия
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину
Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Шоу-бизнес
Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера
Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Политика
Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.