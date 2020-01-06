с чего всё началось

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.

Политика Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями Дональд Трамп предупредил Ирак, что введет серьезные санкции в отношении страны, если тот предпримет против США какие-либо действия, сообщает РИА Новости.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия Президент США Дональд Трамп на фоне отказа Ирана от последнего ограничения в рамках ядерной сделки заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.

Наука Разработана вакцина против болезни Альцгеймера Американские и австралийские ученые разработали вакцину, которая может стать эффективным средством профилактики болезни Альцгеймера.

Здоровье Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.

Здоровье Путин присвоил почетное звание детскому кардиологу из Челябинска Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» детскому кардиологу из Челябинска Наталье Колядиной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествия В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.

Энергетика Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 г. впервые за полгода превысила $70 за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Футбол Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором» Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Кудряшов уже подписал с турецким клубом контракт сроком на полтора года.

Гаджеты Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.

Шоу-бизнес Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за 60-летнего миллионера Китти Спенсер — старшая дочь родного брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера и модели Виктории Локвуд приняла предложение миллионера Майкла Льюиса, который владеет сетью британских магазинов Whistles, выйти замуж.