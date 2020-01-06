Происшествия

РБКРБКСотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Московской области.
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с чего всё началось
Следственный комитет России (СКР) сообщил
 о бытовом конфликте в поселке Биокомбинат Щелковского района Московской области, в результате которого от огнестрельных ранений погибли двое мужчин.
Коммерсантъ08:32

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В Подмосковье расследуют смерть сотрудника «дочки» «Роскосмоса» и его брата

RT на русском12:00

В «Роскосмосе» заявили, что убитый в Подмосковье не был их сотрудником

РИА Новости08:28

В Роскосмосе заявили, что убитый в Подмосковье не является сотрудником госкорпорации

ТАСС07:52

Мужчина в ходе ссоры застрелил старшего брата и застрелился сам в Подмосковье

Агентство Москва07:02

Найденный мертвым в Подмосковье Хайкин работал в корпорации ВНИИЭМ

Известия09:17

Первые подробности убийства начальника отдела Роскосмоса под Москвой

РЕН ТВ07:01

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК07:10
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Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Газета.Ru 11:10
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Технологии

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
РИА Новости 13:25
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Происшествия

В новгородском детском лагере прервали отдых из-за вспышки инфекции

С 3 января 2020 года в лагере на отдыхе находились 215 детей. Смена должна была продлиться до 12 января.
REGNUM 09:24
Энергетика

Цены на нефть на фоне обострения на Ближнем Востоке продолжают расти

Нефть марки Brent сегодня торговалась в Лондоне выше 70 долларов за баррель, впервые более чем за 3 месяца.
Эхо Москвы 11:00
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Политика

Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
РИА Новости 09:25
Фигурное катание

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

Российский хореограф Илья Авербух рассказал о затратах на организацию ледовых шоу.
РБК вчера в 11:32
Политика

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

Вести.Ru 05:15
Хоккей

Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной

Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Телеканал 360° 14:05
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Политика

Пушков прокомментировал решение Ирака о выводе американских войск

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Ираке больше не хотят терпеть присутствие американских войск.
РИА Новости вчера в 15:25
Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП

Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:32
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль 04 января в 04:19
Технологии

Энтузиасты перенесли GTA Vice City на движок GTA V

Группе модмейкеров Vice Cry удалось перенести одну из самых любимых всеми фанатами частей GTA, а именно GTA Vice City, на движок самой актуальной, на данной момент, игры серии - GTA V. Получилось, на наш взгляд, очень круто.
Ferra 05:42
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 04 января в 22:00
Футбол

Фелиш: «Сейчас вижу, как я был счастлив в „Бенфике“»

Полузащитник "Атлетико" Жоау Фелиш поделился мнением о времени, проведенном в "Бенфике": Сейчас вижу, как я был счастлив в "Бенфике".
Soccer.ru 11:10
Кино

Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»

Известия вчера в 10:00
Здоровье

Беременных тулячек отправят в школу

MySLO.ru 10:33
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Башкирии увеличилось до девяти

Число пострадавших в аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии увеличилось до девяти человек.
ТАСС 11:30
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Футбол

Ибрагимович остался в запасе «Милана» на матч с «Сампдорией»

Новичок команды - шведский форвард Златан Ибрагимович остался в запасе на эту встречу.
Bobsoccer 08:33
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на слова президента США Дональда Трампа, пообещавшего ввести санкции в отношении Ирака.
Российская газета 07:09
Футбол

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Видалем

Чилийский телеканал DirecTV сообщил о том, что в гонку за Видалем неожиданно включился «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру 06:22
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
UfaTime.ru 03 января в 16:10
Энергетика

Тройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли

Как отметил в интервью телеканалу главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, нефтяное удорожание наряду с сокращением предложения энергосырья могут стать последствиями от решения России снизить с начала года добычу углеводородов в рамках сделки ОПЕК+, а также с учетом замедления роста производства сланцевой нефти в США.
Радио Sputnik 12:12
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