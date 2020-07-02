с чего всё началось

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных.

Общество ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя «Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении. 20

Общество Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему "Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление. 34

Политика Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17 Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова. 70

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 15

Футбол РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора» РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется. 55

Политика Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой» Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.

Происшествия В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона. 78

Общество Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве «В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС. 1K

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году. 12

Политика ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства. 394

Политика Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы. 2K

Футбол «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».

Общество В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов. 8

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 632

Происшествия В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. 256