Политика

RT на русскомRT на русскомСотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных.
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с чего всё началось
Согласно документу
, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации.
RT на русском11:38

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Сотрудникам ФСБ предложили запретить разглашение профессиональной тайны

РБК12:18

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Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

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Газета.Ru12:15

В Думу внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

ТАСС11:06
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Политика

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Василий Иванович Пискарёв
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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