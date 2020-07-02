Политика
RT на русскомСотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных.
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с чего всё началось
Согласно документу, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации.RT на русском11:38
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Общество
ВТБ восстановил работу мобильного приложения после сбоя
«Ранее в системе наблюдался кратковременный технический сбой, в ходе которого в адрес клиентов произошла выгрузка ошибочных СМС о ранее проведенных архивных транзакциях, однако никаких списаний денежных средств не производилось»,-- говорится в сообщении.
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Общество
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему
"Сегодня группа из 16 крупных европейских банков из Германии, Бельгии, Испании, Франции и Нидерландов приступили к работе над запуском будущей Европейской платежной инициативы (EPI)", - гласит общее заявление.
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Политика
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Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Малайзия захотела сама разобраться в деле рейса MH17 и выпустила книгу, в которой представила ряд версий трагедии, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.
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На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
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По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
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РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 07:57
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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
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Энергетика
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Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
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Захарова назвала сообщения о «сговоре» РФ с талибами «фальшивкой»
Валерий Мельников / РИА Новости Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения в американских СМИ о "сговоре" России с талибами.
РЕН ТВ 15:26
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
Воспитатель самарского дома малютки, которая выкинула ребенка из коляски, а также сотрудница, наблюдавшая за происходящим, уволены, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социально-демографической и семейной политики региона.
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Экономика
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Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Общество
Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве
«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС.
RT на русском 16:14
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
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Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Технологии
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 12:51
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Месси забил 700-й гол за карьеру
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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
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Газета.Ru 30 июня в 15:19
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
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В Западной Монголии объявили карантин из-за вспышки бубонной чумы
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В нескольких музеях Москвы выявили вспышки коронавируса
После начала работы музеев в Москве произошло несколько локальных вспышек коронавируса, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы департамента культуры города Антон Горянов.
Коммерсантъ 15:58
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Гаджеты
Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов
Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.
Деловое.ТВ 14:44