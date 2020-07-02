Политика

RT на русскомRT на русскомСотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну. Текст опубликован в думской базе данных.
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с чего всё началось
Согласно документу
, к профессиональной тайне относится информация, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов федеральной службы безопасности и/или нанести ущерб их репутации.
RT на русском11:38

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Сотрудникам ФСБ предложили запретить разглашение профессиональной тайны

РБК12:18

В ГД предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну

Газета.Ru12:15

В РФ предложили запретить публикацию материалов об органах ФСБ без разрешения

Интерфакс11:25

Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну

RT на русском11:38

Депутаты предлагают запретить сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Коммерсантъ12:05

В Госдуму внесли проект о запрете разглашать профессиональную тайну ФСБ

РИА Новости11:16

В Думу внесли законопроект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

ТАСС11:06
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Политика

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В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

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Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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Дмитрий Фёдорович Вяткин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия». Первый заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Один из авторов закона о наказании за распространение недостоверной информации, приводящее к тяжким последствиям и интернет - хулиганства.
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