Политика
Цензуры.НетВыезд из России на 5 лет запретят экс-сотрудникам ФСБ
Выезд за границу для бывшего сотрудника ФСБ может быть ограничен на 5 лет с момента увольнения «в случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран», а также актов насилия и провокаций со стороны преступных групп.
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Надо бы, может быть, распространить это и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции, есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел. Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них.
— Константин Затулин, российский политикРИА Новости вчера в 12:04
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Законопроект о запрете на выезд из страны бывших сотрудников ФСБ рассмотрит сегодня думский комитет по делам СНГ
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