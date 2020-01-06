Общество

КоммерсантъКоммерсантъСотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

Новый гендиректор McDonald`s Corp. Крис Кемпчински ищет нового топ-менеджера по кадрам, чтобы изменить корпоративную культуру. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, его предшественник допускал вечеринки в барах, флирт и ночное общение между сотрудниками.
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Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

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Без «клуба мачо» и посиделок в барах: McDonald’s ужесточит корпоративную культуру

Forbes11:17

Сотрудники McDonald’s могут лишиться корпоративов

Российская газета06:48

Больше никаких «МакСвадеб». Новый глава McDonald’s запрещает сотрудникам вечеринки и флирт

Фонтанка.Ру09:56
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