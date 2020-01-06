Новый гендиректор McDonald`s Corp. Крис Кемпчински ищет нового топ-менеджера по кадрам, чтобы изменить корпоративную культуру. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, его предшественник допускал вечеринки в барах, флирт и ночное общение между сотрудниками.

Сотрудникам McDonald`s могут запретить флиртовать и ходить в бары

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