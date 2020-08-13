Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели
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Работники филармонии встали с плакатами "У меня украли голос". Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Nexta Live, которым руководит оппозиционный журналист Сергей Путило.В источнике
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