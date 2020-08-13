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Piter.tv
Piter.tv

Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели

Работники филармонии встали с плакатами "У меня украли голос". Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели. Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Nexta Live, которым руководит оппозиционный журналист Сергей Путило.В источнике
Подробнее о событии
Piter.tv

Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели

Piter.tv06:43
Ореанда-Новости

Сотрудники Белорусского автомобильного завода присоединились к забастовке

Ореанда-Новости05:59
Lenta.ru

Скандирующие «Уходи!» работники БелАЗа попали на видео

Lenta.ru06:04
ФедералПресс

Сотни работников БелАЗа вышли на забастовку

ФедералПресс05:27
Znak.com

NEXTA сообщает о забастовке на БелАЗе

Znak.com05:10
РЕН ТВ

В БелАЗе опровергают забастовку работников на фоне протестов

РЕН ТВ06:01
Ёлдаш

Работники БелАЗ вышли на забастовку

Ёлдаш05:39

В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
В Минске возобновились акции солидарности с задержанными
REGNUM05:27
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газета13:17
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Украина и Германия призвали провести встречу в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Германии Хайко Маас в ходе телефонного разговора обсудили перспективы встречи глав МИД "нормандской четверки" и сошлись во мнении, что ее нужно провести в ближайшие месяцы, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
РИА Новости11:42

Huawei строит собственное производство процессоров без американского оборудования и материалов

Huawei планирует «с нуля» создать собственное производство полупроводников, полностью отказавшись от санкционных американских материалов, оборудования и технологий Источники не дают прогнозов относительно того, когда Huawei сможет наладить выпуск фирменных чипсетов Kirin, которые соответствовали бы современным требованиям, своими силами.
CNews06:43
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Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков рассказал об американской системе HAARP, которой приписывают возможность менять климат в отдельных регионах.
РИА Новости09:52
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
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